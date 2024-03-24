CHP'li Zeydan Karalar'dan ırkçı söylem: Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olamaz! | Cumhur İttifakı adayı Topuz'u hedef aldı
Yerel seçimlere giderayak CHP'nin kirli siyasetinin üstü yeni skandallarla dolmaya devam ediyor. CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, seçim çalışmaları kapsamında düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada ırkçı söylemlerde bulundu. Cumhur İttifakı Karataş Belediye Başkanı ve Adayı Necip Topuz'u kast eden Karalar "Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olmaz” dedi. Karalar, daha sonra "Yayını kesin bunu yayınlamayın" dedi.
Bunlardan bir yenisi CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yaptığı ırkçı konuşma sırasında gerçekleşti.
CHP'Lİ KARALAR, MEDRESELERDE OKUYANLARI DÜŞMAN İLAN ETTİ
CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bir avuç kişiye yaptığı konuşmada, medreselerde yüksek ve liyakatli İslami eğitim alanlara karşı "Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olamaz." sözlerini sarf etti.
Kendisini dinleyen birkaç kişi alkış çalarken, Karalar daha sonra kendisini kayda alan ekibe "Burayı kesin arkadaşlar, yayınlamayın." ifadelerini kullandı.
ÜLKÜCÜ BELEDİYE BAŞKANI'NA YÖNELİK AYRIMCILIK!
Cumhur İttifakı adayı ve Adana Karataş Belediye Başkan adayı Necip Topuz'a yönelik skandal ırkçı ifadeler kullanan CHP'li Zeydan Karalar, "Arap olmasına rağmen bizim akrabamız ve yakınımız olamaz. Çünkü o taş medresede yetişti" ifadelerini kullandı.
Arap kökenli milliyetçi bir kimliğe sahip olan Topuz'a yönelik Karalar tarafından kullanılan insanlık dışı ırkçı ifadeler sosyal medyada tepkilerin odağı oldu.
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE "ASLA DEM PANKARTLARINI İNDİRMEM" DEMİŞTİ
Karalar, geçtiğimiz günlerde de Seyhan adayı Oya Tekin ile gittiği bir beldede DEM'lilerin tepkisiyle karşılaşmıştı. Bir DEM'linin, "Burada bizim pankartlarımız sökülüyor, CHP'nin pankartları duruyor" demesine Karalar "Biz yapıyorsak özür diliyoruz. Asla DEM pankartlarını indirmem" cevabını vermişti.
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