Akın akın mitinge | İstanbul emanetini almaya gitti! AK Parti coşkusu A Haber’de

VATANDAŞLAR ALANA GELMEYE BAŞLADI

Katılımcılar saat 10.30 itibarıyla arama noktasında yapılan kontrollerin ardından alana giriş yapmaya başladı.

Mitinge gelen bazı vatandaşların kafasında "Recep Tayyip Erdoğan" yazılı bandana olduğu, Türk ve AK Parti bayraklarını taşıdığı görüldü.

Mitinge yaşlı ve çocuklar da ilgi gösterirken İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, alınan önlemlerle ilgili alanda incelemeler yaptı.

Katılımcıların miting alanına gelişi devam ederken, bazılarının toplu taşıma, bazılarının ise kendi araçlarıyla gelmeyi tercih ettiği gözlendi.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Miting dolayısıyla, saat 07.00'den itibaren Yeni Havalimanı Caddesi'nin sahil istikameti, İstanbul Fuar Merkezi ile Dünya Ticaret Merkezi ayrımı, Atatürk Havalimanı B Kapısı önü varyant üstü iki yönlü, Atatürk Havalimanı Yolu Ahtapot Kavşağı Alt Geçidi VİP ayrımları, C kapısından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü, Atatürk Havalimanı B Kapısı girişi, Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro İstasyon Sokağı kavşağından Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yol iki yönlü, Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri trafiğe kapatıldı.

Kapatılan yollara alternatif olarak Yeni Havalimanı Caddesi kullanılıyor.

Öte yandan, İBB tarafından miting için metro ve otobüslere ek seferler konuldu.

Bu kapsamda, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı" ile "M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro" ve "M9 Ataköy-Olimpiyat Metro" hatlarının saat 11.00'den itibaren tam kapasiteyle çalıştığı bildirildi.