Hangi il ve ilçelerde değişim olabilir? Son haftaya girilirken sokağın nabzını A Haber'de anlattı | Son anketler ne diyor?
AK Parti, İstanbul'da gövde gösterisine hazırlanıyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde bugün yapılacak "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"ne artık saatler kalırken, Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir sahanın nabzını A Haber canlı yayınında paylaştı.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin açıkladığı takvim işliyor.
Takvime göre, 21 Mart'ta başlayan propaganda serbestliği, 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de, aynı tarihte başlayan seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek.
Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullanacak. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak.
Seçimde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği seçimleri yapılacak.
31 Mart yerel seçimlerine artık sayılı günler kaldı. Partiler son hazırlıklarını yaparken kararsız seçmeni ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir seçime bir hafta kala sahanın nabzını A Haber canlı yayınında paylaştı.
İşte Daşdemir'ın açıklamalarından derlenenler:
"KARARSIZLARI İKNA EDENLER SEÇİMİ KAZANIR"
Seçmen büyük oranda kararını verdiğini görüyoruz. Kararsız seçmende de oranların oldukça düştüğünü görüyoruz. Yüzde 10'lar civarında kararsız var. Hatta bazı yerlerde yüzde 10'un da altına düştüğünü görüyoruz. Bu açıdan bakıldığı zaman son düzlükte o kararsızları ikna edenler seçimde daha farklı bir sonuç alacaklar. Onu da göreceğiz. Bu mitingde aslına bakarsanız daha önce hatırlanacağı üzere genel seçimler öncesinde müthiş bir kalabalıktı. Tarihin en büyük mitingi olmuştu. Burada da belki o kadar olmayacak ama yine ciddi bir kalabalık olacağını düşünüyorum. Bugün biraz ramazanın da etkisi olacağını düşünüyorum. Ramazanda birazcık yorgunluk ve rehavet veriyor. Tüm bunlara rağmen ben genel atmosfer açısından bakıldığı zaman işte para kuleleri ve buna benzer süreçlerin de kamu oyunun bir kısmını etkilemediği bir noktada Cumhur İttifakı seçmenin mümkün olduğunca katılma noktasında bir irade ortaya koymasını bekliyorum.
KURUM'UN VAATLERİ SEÇMENİ NASIL ETKİLEDİ?
Seçmenin en önemli problemi ulaşım ve diğer kentsel dönüşümlerdir. Ciddi anlamda problem olarak karşımızda duruyordu. Bazı Anadolu şehirlerinde AK Parti'nin belediyeciliğinin devam ettiği Konya gibi şehirlerde bunlar sorun olmaktan çıkmış durumdaydı. Dolayısıyla bu da yüzde 50'ler civarında trafik problemi, yol, ulaşım vb. problemlerin birinci sırada yer alması belli ölçüde etkiledi. Diğer taraftan bakıldığı zamanda algı siyasetiyle oluşturulan bir balon var tabiri caizse. İmamoğlu'nun vaat ettiği hizmetlerin yüzde 90'ını yerine getirmediği diğer taraftan da bakıldığı bunları yerine getirmediği gibi bazı yayınlarda dalga geçer gibi "Hatırlamıyorum" benzeri cevaplar verdiğini görüyoruz. Bunların rasyonel olarak değerlendiren seçmen açısından oldukça önemli olacaktır. Seçmen büyük oranda duygusal oy verme içerisinde.
İSTANBUL SEÇİMİ TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ
İsrafı bitireceğim deyip bir takım şovlar yaptıktan sonra israfın alasını yapılan bir sürece tanıklık ettik. Ancak bunlar da yeteri kadar seçmen tarafından ya da kamuoyu tarafından değerlendirilemedi. Görülemedi bunun aslına bakarsanız üzerine çok ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. Elbette bu somut projelerin insanların hayatına dokunması açısından oldukça önemli. Seçimde büyük oranda aslında bakarsanız İstanbul'da geçiyor. İstanbul'daki seçim Türkiye'nin geleceği açısından da oldukça önemli olacak.
HATAY'DA AK PARTİ'NİN KAZANMA İHTİMALİ YÜKSEK
Bazı kritik yerler var. Ben dün Hatay'daydım. Hatay'da açık ara AK Parti adayının oldukça kazanabilme ihtimalinin yüksek olduğunu gördük. CHP'li bazı yerlerden işte seçimin alınabilme ihtimali kuvvetli olarak karşımızda duruyor.
İSTANBUL'DA ELE DEĞİŞTİRMESİ BEKLENEN İLÇELER?
Bakıldığı zaman Küçükçekmece için mutlaka el değiştirmesini bekliyoruz. Aziz Yeniay'ın yapmış olduğu işler ve şuandaki hizmetsizlik bir şekilde Yeniay'ın elini güçlendiriyor.
Diğer taraftan seçimin kaderini belirleyecek ilçe Esenyurt. Esenyurt'ta herkes diyor ki "Doğu-Güneydoğu HDP yakını seçmen kitlesi var" evet var ama orada da ciddi bir Karadenizli seçmen var. Oradan pervasızca terör örgütlerinin sloganlarını atarak orada bir takım eğlenceler yapanlara karşı daha farklı bir tepki gösterebilirler. Esenyurt iki büyükşehir büyüklüğünde bir ilçe olduğundan oradaki yüzde 1-2 oy artışı seçimin kaderini değiştirecektir. Bu 'kent uzlaşısı' dedikleri safsatanın en somut örneği Esenyurt'ta. Burada Kent uzlaşısı yapıyorlar gidiyorlar Anadolu'da Türkiye ittifakı diyorlar. Bu miting ve son haftaya girilirken kararsızların özellikle yöneleceği yön aday seçimin galibi olacak.
HANGİ İLLERDE DEĞİŞİM OLABİLİR?
Hatay'da değişim kesin gibi duruyor. Aslına bakarsanız bizim araştırmalarımızda mutlak bir açık ara fark var, yüzde 10'lar civarında bunun kapanma ihtimali yok.
Aydın'da bir araştırma yaptık bitirdik. Sonuçları söylemeyeceğim ama orada da mesela Özlem Çerçioğlu az bir farkla kazanmıştı şuan bakıldığı zaman hizmetsizlik Mustafa Savaş'ın elini güçlendirmiş. 2019 seçimlerinde Çerçioğlu'na oy veren seçmenin yüzde 17'si Mustafa Savaş'ı tercih ediyor. Bu da oldukça önemli bir sonuç. Bir çok yerde de değişimi bekliyoruz.
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