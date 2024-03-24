Hangi il ve ilçelerde değişim olabilir? Son haftaya girilirken sokağın nabzını A Haber’de anlattı | Son anketler ne diyor?

KURUM'UN VAATLERİ SEÇMENİ NASIL ETKİLEDİ?

Seçmenin en önemli problemi ulaşım ve diğer kentsel dönüşümlerdir. Ciddi anlamda problem olarak karşımızda duruyordu. Bazı Anadolu şehirlerinde AK Parti'nin belediyeciliğinin devam ettiği Konya gibi şehirlerde bunlar sorun olmaktan çıkmış durumdaydı. Dolayısıyla bu da yüzde 50'ler civarında trafik problemi, yol, ulaşım vb. problemlerin birinci sırada yer alması belli ölçüde etkiledi. Diğer taraftan bakıldığı zamanda algı siyasetiyle oluşturulan bir balon var tabiri caizse. İmamoğlu'nun vaat ettiği hizmetlerin yüzde 90'ını yerine getirmediği diğer taraftan da bakıldığı bunları yerine getirmediği gibi bazı yayınlarda dalga geçer gibi "Hatırlamıyorum" benzeri cevaplar verdiğini görüyoruz. Bunların rasyonel olarak değerlendiren seçmen açısından oldukça önemli olacaktır. Seçmen büyük oranda duygusal oy verme içerisinde.

İSTANBUL SEÇİMİ TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

İsrafı bitireceğim deyip bir takım şovlar yaptıktan sonra israfın alasını yapılan bir sürece tanıklık ettik. Ancak bunlar da yeteri kadar seçmen tarafından ya da kamuoyu tarafından değerlendirilemedi. Görülemedi bunun aslına bakarsanız üzerine çok ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. Elbette bu somut projelerin insanların hayatına dokunması açısından oldukça önemli. Seçimde büyük oranda aslında bakarsanız İstanbul'da geçiyor. İstanbul'daki seçim Türkiye'nin geleceği açısından da oldukça önemli olacak.