İstanbul'da AK Parti mitingi! Bu yollar trafiğe kapalı
AK Parti'nin Atatürk Havalimanı'nda bugün düzenleyeceği ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada " 24.03.2024 Pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla Atatürk Havalimanında yapılacak olan Yeniden Büyük İstanbul buluşması programları için trafiğe kapanan yollar ve alternatif güzergahlar:
·Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi / Dünya Ticaret Merkezi ayrımı trafiğe kapatıldı.
·Atatürk B Havalimanı B kapısı önü varyant üstü iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
·Atatürk Havalimanı yolu Ahtapot kavşak alt geçidi VİP ayrımları / C kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
·Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları trafiğe kapatıldı.
·Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro istasyon sokağı kavşağından Yeni Havalimanı Caddesine bağlanan tali yol iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
·Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri trafiğe kapatıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dikkat! Bu Cihazları Uzatma Kablosuna Takarsanız Kabusa Dönüşebilir!
- Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı! Usta oyuncu inme geçirdi | Sağlık durumu nasıl?
- %166.7'lik Zamlı Tutarlar Listelendi! SSK, Bağ-Kur, 4c'li Düğün Bayram Edecek! 10.000 TL Üstü Ve 19.000 TL Altı Maaş Alana Altın Tarihler...
- IQ Testi: Sadece %1'lik Dilimler 8 Saniyede Havuçları Bulabilecek!
- Türkiye'nin Yemek Haritası 2023'te Değişti! Sofraların Şampiyonu Belli Oldu!
- HAVA DURUMU | Bir tarafta kuvvetli kar ve diğer tarafta sağanak! Meteoroloji il il uyardı | 23-27 Mart 2024
- B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat: Son Uyarı! Yeni döneme giriliyor...
- Türkiye'den Vize İstemeyen Ülkeler Belli Oldu! Bavulunu Kapan Gidecek
- Mantık Testi: 15 Saniyede Zekanı İspatla: Dolup Taşacak Kovayı Bul!
- İncirin Gizli Sırrı Ortaya Çıktı! Yıllarca Meyve Sandığımız Şey Meğer...
- Hurma Çekirdeklerinin Faydaları Sizi Şaşırtacak! Atmadan Önce Okuyun
- Gönül Dağı'nda Hazır Olun Yeni Veda Kapıda! Yıkım Peş Peşe Geliyor!