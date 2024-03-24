Son dakika | İstanbul’da AK Parti mitingi | Murat Kurum’dan CHP’li İBB’deki kara para sayma skandalına sert tepki

Murat Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar:

Maşallah İstanbul! Bu ne güzel bir meydan! Bu ne güzel coşku, bu ne güzel heyecan! Biz İstanbul'umuzu, sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız! İyi ki bizim yol arkadaşımızsınız! Rabbim hepinizden razı olsun!

Sayın Cumhurbaşkanım, Aziz İstanbullular

Başta zatı alileriniz olmak üzere, bu meydana koşarak gelen, gittiğimiz her yerde bizi bağrına basan, kalbi İstanbul için çarpan her bir hemşerimi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.