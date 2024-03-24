Büyük İstanbul Mitingi için hazırlıklar tamam! İstanbul'da Başkan Erdoğan heyecanı...
AK Parti, İstanbul'da gövde gösterisine hazırlanıyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde bugün yapılacak "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"ne artık saatler kaldı. AK Parti İBB adayı Murat Kurum yaptığı açıklamada "1 Mart akşamı Saraçhane'de yapacağımız bayramın bir provası olacak." dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan mitingde hangi mesajları verecek? Miting alanına ulaşım nasıl sağlanacak? A Haber Muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler genel seçimleri kapsamında miting programlarına 10 Şubat'ta Zonguldak'ta başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi devam ediyor.
"YENİDEN BÜYÜK İSTANBUL"
Seçim mitinglerine bugün Ankara'da devam eden olan Erdoğan, bugün de partisince Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'ne katılarak konuşma yapacak.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"'Yeniden İstanbul, Sadece İstanbul' diyerek çıktığımız bu yolda Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde buluşuyoruz.
Hazırız, kararlıyız ve azimle İstanbul için çalışıyoruz. Tüm İstanbullu vatandaşlarımızı bekliyoruz."
"BAYRAMIN PROVASI OLACAK"
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, tüm İstanbulluları yarın Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"ne davet ederek, "Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle saat 14.00'te burada bu coşkuyu hep birlikte yaşayacağız ve aslında 31 Mart akşamı Saraçhane'de yapacağımız bayramın bir provası olacak." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Büyük İstanbul Mitingi'ne vatandaşları davet etti. Çelik, "Yeniden İstanbul" demek için Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip erdoğan 'ın teşrifleriyle gerçekleşecek Büyük İstanbul Mitingi'nde buluşalım. " ifadelerini kullandı.
NASIL GİDİLİR?
İETT Otobüs Hatları: Atatürk Havalimanı'na ulaşmak için kullanabileceğiniz İETT otobüs hatları şunlardır:
72T Yeşilköy - Taksim
94Y Yeşilpınar - Bakırköy
98H Metrokent - Bakırköy
98S K.S.S Hastanesi – Bakırköy
Marmaray İstasyonları: Atatürk Havalimanı'na yakın olan Marmaray istasyonları şunlardır:
Marmaray (Ataköy-Pendik)
Marmaray (Halkalı-Gebze)
Metro Durağı: Atatürk Havalimanı'na en yakın metro durağı M1A hattındadır.
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