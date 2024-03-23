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Yerel seçimlere 7 gün kaldı! Ankara’da AK Parti mitingi heyecanı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.03.2024 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
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Yerel seçimlere 7 gün kaldı! Ankara’da AK Parti mitingi heyecanı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimi öncesi büyük mitinglerinden birini bugün Ankara'da gerçekleştirecek. Başkent Millet Bahçesi'ndeki miting öncesi hazırlıklar tamamlandı. Miting heyecanını ve gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan vekiller ve konuklar değerlendirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimi öncesi büyük mitinglerinden birini bugün Ankara'da gerçekleştirecek. Başkent Millet Bahçesi'ndeki miting öncesi hazırlıklar tamamlandı. Miting saat 13.30'da başlayacak. Başkan Erdoğan mesajlarında Türkiye Yüzyılında "Gerçek Belediyecilik" vurgusu yapacak.

25 İLÇEDEN KATILIM

Dev platform kuruldu. Led ekranlar, güçlü ses sistemleri ve pankartlar yerleştirildi. Ankara AK Parti'nin büyük mitingi için hazır. Miting için Ankara'ya bağlı 25 ilçeden çok sayıda katılım bekleniyor.

5 YIL KAYIP 10 YILA BEDEL

AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir: Ankara coşkulu bir şekilde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanıyor. 14-28 Mayıs seçimlerini atladıktan sonra özlem gidereceğimiz en büyük günlerden biri. Ankara büyük bir kalabalıkla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayacak. Bizler Ankara'da yerel yönetimde kaybettiğimiz 5 yılı bir daha kaybetmemek istiyoruz. Çünkü kaybedilen 5 yıl 10 yıla bedel oluyor. Bekleyen bunun yanında yavaşlayan bir dönemden geçiyoruz.

RAMAZAN'A ÖZEL PROGRAMLAR

Ankara'da hizmete alışılmış Altyapısından tutun üst yapıya kadar birçok hizmeti biz almıştık ancak bu 5 yılda Ankara'da durağan bir dönem yaşadık. Ankara'da yavaşlayan bir başkent görüyoruz. 6 milyondan fazla nüfusu var. Kadını ve genci çok fazla bu şehirde belediyecilik yetmiyor eksik kalıyor. Turgut Altınok'un adaylığı 18 Ocak'ta açıklandı. Şu ana kadar Turgut Altınok çok yoğun bir tempoda çalıştı.

PROJELERİMİZİ ANLATTIK

25 ilçede Cumhur İttifakı'nın her bir adayı saha çok yoğun bir şekilde çalışma yürütüyor. Sadece adaylarımız değil milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız ile ortak bir çalışma yürütüldü. Girilmedik mahalle ve sokak kalmadı. Her mahallede bir program yapıldı. Özellikle şu anda Ramazan ayında sahur ve iftar programları yapıldı. Sahur ile iftar arasında esnaf buluşmaları, tematik buluşmalar yaptık. Ankara olarak çok güçlü bir aday sahibiz. Turgut Altınok'un 20 yıldır Keçiören'de hayata geçirmiş oldukları sayesinde onu anlatmaya gerek bile kalmıyor. Biz Ankara'nın eksikliklerini çok iyi biliyoruz ve projelerimizi anlattık.

İVME KAZANARAK DEVAM EDECEĞİZ

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: Kampanyaya başladığımız günden beri baktığımız zaman çok iyi bir ivme yakaladığımızı söyleyebiliriz. Son 1 haftada bunu hızlandırarak sandıktan çok güzel bir netice ayrılmak istiyoruz. Ankara'nın 5 yılını Turgut Altınok ile planlayacağız. Ankara'yı AK Parti ve Cumhur İttifakı belediyeciliği ile yeniden tanıştıracağız. Ankara'nın seçiminin 15 -16 defa yaşamış bir siyasetçi olarak bu kampanya dönemimizde oyumuzu hızlı şekilde arttırdık. En ciddi şekilde oyumuzu bu kampanyada arttırdık.

YAVAŞ HİÇBİR VAADİNİ GERÇEKLEŞTİRMEDİ

CHP ve DEM Parti seçime kent uzlaşısı adı altında beraber giriyorlar. Turgut Altınok'un isminin açıklanmasında sonra biz öne geçtik. Plan ve programlarımızı yaptık, vaatlerimizi halka anlattık. Projelerimizi çok ciddi bir heyecan uyandırdı. CHP'li Mansur Yavaş geride bıraktığımız 5 yıl içinde neredeyse hiçbir vaadini gerçekleştirmedi. 101 vaadinden sadece birkaçını yarım yamalak yaptı. Bugün Ankara'nın yolları perişan halde, kaldırımlarında yürünmüyor. Şehrimizin çok ciddi bir trafik ve ulaşım sorunu var.

KREŞ İSİMLERİNİ DEĞİŞTİRİP REKLAM YAPTI

"Yeni yollar trafiği artırır" diyen biri Ankara'ya herhangi bir kazanımda bulunmadı. 58 KM metro vaadi vaadi vardı ve 1 KM bile yapmadı. Vaatlerini 51 KM'ye düşürdü. Bu bir kara mizahtır. Her semte kreş sözü vermişti. Ankara'da 1425 mahallesi var ve 1 tane kreş yaptı. 18 tanesinin adını değiştirdi sonra kendi afiş ve posterleri ile 20 tane kreş yaptım reklamı yaptı.

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