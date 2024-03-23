Yerel seçimlere 7 gün kaldı! Ankara’da AK Parti mitingi heyecanı

PROJELERİMİZİ ANLATTIK

25 ilçede Cumhur İttifakı'nın her bir adayı saha çok yoğun bir şekilde çalışma yürütüyor. Sadece adaylarımız değil milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız ile ortak bir çalışma yürütüldü. Girilmedik mahalle ve sokak kalmadı. Her mahallede bir program yapıldı. Özellikle şu anda Ramazan ayında sahur ve iftar programları yapıldı. Sahur ile iftar arasında esnaf buluşmaları, tematik buluşmalar yaptık. Ankara olarak çok güçlü bir aday sahibiz. Turgut Altınok'un 20 yıldır Keçiören'de hayata geçirmiş oldukları sayesinde onu anlatmaya gerek bile kalmıyor. Biz Ankara'nın eksikliklerini çok iyi biliyoruz ve projelerimizi anlattık.

İVME KAZANARAK DEVAM EDECEĞİZ

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: Kampanyaya başladığımız günden beri baktığımız zaman çok iyi bir ivme yakaladığımızı söyleyebiliriz. Son 1 haftada bunu hızlandırarak sandıktan çok güzel bir netice ayrılmak istiyoruz. Ankara'nın 5 yılını Turgut Altınok ile planlayacağız. Ankara'yı AK Parti ve Cumhur İttifakı belediyeciliği ile yeniden tanıştıracağız. Ankara'nın seçiminin 15 -16 defa yaşamış bir siyasetçi olarak bu kampanya dönemimizde oyumuzu hızlı şekilde arttırdık. En ciddi şekilde oyumuzu bu kampanyada arttırdık.

YAVAŞ HİÇBİR VAADİNİ GERÇEKLEŞTİRMEDİ

CHP ve DEM Parti seçime kent uzlaşısı adı altında beraber giriyorlar. Turgut Altınok'un isminin açıklanmasında sonra biz öne geçtik. Plan ve programlarımızı yaptık, vaatlerimizi halka anlattık. Projelerimizi çok ciddi bir heyecan uyandırdı. CHP'li Mansur Yavaş geride bıraktığımız 5 yıl içinde neredeyse hiçbir vaadini gerçekleştirmedi. 101 vaadinden sadece birkaçını yarım yamalak yaptı. Bugün Ankara'nın yolları perişan halde, kaldırımlarında yürünmüyor. Şehrimizin çok ciddi bir trafik ve ulaşım sorunu var.

KREŞ İSİMLERİNİ DEĞİŞTİRİP REKLAM YAPTI

"Yeni yollar trafiği artırır" diyen biri Ankara'ya herhangi bir kazanımda bulunmadı. 58 KM metro vaadi vaadi vardı ve 1 KM bile yapmadı. Vaatlerini 51 KM'ye düşürdü. Bu bir kara mizahtır. Her semte kreş sözü vermişti. Ankara'da 1425 mahallesi var ve 1 tane kreş yaptı. 18 tanesinin adını değiştirdi sonra kendi afiş ve posterleri ile 20 tane kreş yaptım reklamı yaptı.