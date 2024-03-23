23 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Mehmetçik '12'den vurdu! Metina'da PKK'ya ağır darbe

Mehmetçik '12'den vurdu! Metina'da PKK'ya ağır darbe

GÜNDEM Yavuz Topal
Giriş Tarihi: 23.03.2024 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
ABONE OL
Mehmetçik ’12’den vurdu! Metina’da PKK’ya ağır darbe

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde düzenlenen operasyonda 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA