Mansur Yavaş'ın troll ağında PKK imzası! Sağ kolu büyük sistem kurdu! Talimatla karalama kampanyası...
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sağ kolu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin'in Yönetim Kurulu Üyesi olduğu BUGSAŞ son 5 yılda borçlarını tam 14'e katladı. BUGSAŞ'ı batıran Gültekin ayrıca belediyenin troll ağını yönetirken Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’un seçim çalışmalarına yönelik karalama faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi. PKK sempatizanı Übeyit Bartin’in yönetiminde olan sosyal medya hesaplarına da talimatlar veren Gültekin karalama çalışmalarını yönetmeye devam ediyor. İşte detaylar...
Ankara Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi BUGSAŞ'ın borçlarının 2019'dan bu güne kadar 14 kat arttığı tespit edildi
ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın gözbebeği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin'in de Yönetim Kurulu Üyesi olduğu belediye şirketinin toplam borcu 1 milyar 827 milyon TL'ye ulaştı. Öte yandan Gültekin'in Yavaş'ın trol ekibi ile olan Whatsapp yazışmaları da ortaya çıktı.
BUĞSAŞ BORCA BATTI
BUGSAŞ borç içinde yüzüyor, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın Basın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin'in Yönetim Kurulu Üyesi olduğu şirket battı. Mansur Yavaş'ın Ankara'da seçimi kazandığı 2019 yılında 106 milyon 557 bin lira olan borç, 5 yıllık sürede 14 katına çıktı. Borçlar 2019'dan bu güne 14 kat artarken, şirketin toplam vergi ve prim borcu 1 milyar 827 milyon Türk Lirasına ulaştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan faaliyet raporunda da zarar gün yüzüne çıktı.
BUGSAŞ SAYIŞTAY RAPORU'NA GİRDİ
Öte yandan söz konusu şirket Sayıştay Raporları'nda da yer aldı. 2022 yılı Sayıştay Denetim Raporunda; sermayesinin tamamı karşılıksız bırakılarak şirket iflasın eşiğine getirildiği, Yönetim Kurulu'nun bu konu hakkında herhangi bir girişimde bulunmadığı, TTK'nın 376'ncı maddesi gereğince bu durumu ortadan kaldırmaya yönelik tedbirlerin alınmadığı tespit edildi.
2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'nda BUGSAŞ ile ilgili olarak şu ifadeler yer aldı:
"2022 ve önceki yıllara ilişkin Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararları incelendiğinde, Yönetim Kurulu'nun ve Genel Kurul'un bu konu hakkında herhangi bir girişimde bulunmadığı ve TTK'nın 376'ncı maddesi gereğince bu durumu ortadan kaldırmaya yönelik tedbirlerin alınmadığı görülmüştür.
Bu itibarla Kanun hükmü gereğince Şirket genel kurulu tarafından bu yönde herhangi bir karar alınmadığı takdirde şirketin kendiliğinden sona ermesi kanunun amir hükmüdür."
ALTINOK'U KARALAMA OPERASYONLARININ TALİMATINI GÜLTEKİN VERİYOR
Öte yandan Gültekin, CHP'nin sosyal medya trollerine talimatlar verdiği de ortaya çıktı. Özellikle yerel seçimler açısından, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un seçim çalışmalarına yönelik karalama faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi. Ayrıca PKK sempatizanı Übeyit Bartin'in yönetiminde olan sosyal medya hesaplarına da talimatlar vererek karalama çalışmalarını yönettiğini de tespit edildi.
Bartin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahis soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve trol ağı ile İBB ve ABB olmak üzere CHP'li belediye başkan adaylarına çalıştığı tespit edilmişti. Yakalanan Übeyit Bartin, hakkında terör örgütü PKK'nın propagandasını yapma suçundan da dosya bulunduğu belirlendi. Bartin'in 6 hesaptan oluşan bir sosyal medya trol ağı ile CHP'li belediyeler ve belediye başkan aday adaylarına çalıştığı böylece ortaya çıkmıştı. Bartin'in CHP'li belediyelerden yaklaşık 2023 yılında yaklaşık 1,5 milyon TL ödeme aldığı da ortaya çıktı.
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