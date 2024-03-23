Mansur Yavaş’ın troll ağında PKK imzası! Sağ kolu büyük sistem kurdu! Talimatla karalama kampanyası...

Bartin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahis soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve trol ağı ile İBB ve ABB olmak üzere CHP'li belediye başkan adaylarına çalıştığı tespit edilmişti. Yakalanan Übeyit Bartin, hakkında terör örgütü PKK'nın propagandasını yapma suçundan da dosya bulunduğu belirlendi. Bartin'in 6 hesaptan oluşan bir sosyal medya trol ağı ile CHP'li belediyeler ve belediye başkan aday adaylarına çalıştığı böylece ortaya çıkmıştı. Bartin'in CHP'li belediyelerden yaklaşık 2023 yılında yaklaşık 1,5 milyon TL ödeme aldığı da ortaya çıktı.