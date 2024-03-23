Ankara'da "direk" vurgun! CHP'li ABB'de usulsüz kullanım belgelendi Mansur Yavaş belediyeyi 1 milyar TL zarara soktu
Ankara'da CHP'li ABB'nin şehir genelinde bulunan aydınlatma direklerindeki reklam panoları için direk tahsis ücreti almadığı ve usulsüz kullanım nedeniyle de belediyenin yaklaşık 1 milyar TL'lik zarara uğradığı ortaya çıktı.
Sözleşmelere göre; ABB'nin şehirdeki aydınlatma direklerindeki reklam panoları için direk tahsis ücreti almayarak ve usulsüz kullanımlar yoluyla belediyeyi 1 milyar liraya yakın kamu zararına uğramasına neden olduğu belirlendi.
Ankara'da elektrik dağıtımı yapan Enerji- SA tarafından yapılan 3 yıl önce galvanizli direklerin reklam amaçlı kullanmasına yönelik açılan ihalede; ihaleye girmek isteyen firmalardan ABB Emlak İstimlak Daire Başkanlığı'ndan izin yetki belgesi alması şartı koşuldu.
SÖZLERİ YALAN OLDU
Son 3 yılda başkanı 10 kez değişen Daire, istekli firmalardan biri hariç hiçbirine izin yetki belgesi vermedi. Yetki belgesi alabilen firma ise bu konuda yetkisi olmayan İstanbul'dan bir firma oldu. Bu arada ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın "Her zaman Ankaralı firmalarla çalışacağız" sözü de yalan oldu.
DİREK TAHSİS ÜCRETİ YOK
Yetki belgesi alınmış olsa da ABB'nin Meclis kararı doğrultusunda, direklerin reklam amaçlı kullanılması için ABB'ye gelir amaçlı direk tahsis ücreti ödenmesi gerekiyor. ABB'nin İlan Reklam Yönetmeliği'ne göre; elektrik direklerine levha asma tahsis ücreti direk başına 20 bin 394 Türk Lirası olarak belirlenmiş. Ancak İstanbul firması bu ücreti de ödemedi.
Ankara'daki 10 bin direk üzerinden hesaplama yapıldığında; ABB'ye yıllık 203 milyon 640 bin TL, 3 yıl için 611 milyon 820 bin Türk Lirası ödemesi gerekiyordu.
Sabah'ta yer alan habere göre; Tasarruf yetkisi büyükşehirde olan en az 2 bin adet alüminyum eğik direk de aynı firmanın kullanımında bulunuyor. Firmanın reklam satış fiyatına göre biri 500 Türk Lirası'ndan bir direğe asılabilen arkalı önlü 4 reklamla 2 bin Türk Lirası alınıyor.
Firmanın 2 bin aydınlatma direğinden 3 yılda 312 milyon Türk Lirası gelir elde ettiği tahmin edilirken ABB'nin herhangi bir kira bedeli, direk tahsis ücreti tahsil etmediği göz önünde bulundurulduğunda yaklaşık 1 milyar Türk Lirası kamu zararı oluşturulduğu değerlendiriliyor.
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