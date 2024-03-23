Ankara'da "direk" vurgun! CHP'li ABB'de usulsüz kullanım belgelendi Mansur Yavaş belediyeyi 1 milyar TL zarara soktu

DİREK TAHSİS ÜCRETİ YOK

Yetki belgesi alınmış olsa da ABB'nin Meclis kararı doğrultusunda, direklerin reklam amaçlı kullanılması için ABB'ye gelir amaçlı direk tahsis ücreti ödenmesi gerekiyor. ABB'nin İlan Reklam Yönetmeliği'ne göre; elektrik direklerine levha asma tahsis ücreti direk başına 20 bin 394 Türk Lirası olarak belirlenmiş. Ancak İstanbul firması bu ücreti de ödemedi.



Ankara'daki 10 bin direk üzerinden hesaplama yapıldığında; ABB'ye yıllık 203 milyon 640 bin TL, 3 yıl için 611 milyon 820 bin Türk Lirası ödemesi gerekiyordu.