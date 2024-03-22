Son dakika | MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu Halil Tekin sarı torbada
Son dakika haberi...MİT, "terörden arananlar" listesinde yeşil kategoride bulunan terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Halil Tekin'i Suriye Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer alan terör örgütü PKK/YPG'nın sözde Kamışlı Batı Sektör komutanı "Seydo" kod adlı Halil Tekin'i Suriye'de düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, uzun süredir MİT tarafından görevlendirilen özel ekip tarafından yakından takip edilen "Seydo" kod adlı terörist Halil Tekin'in faaliyetleri ve irtibatları deşifre edildi. Yürütülen hassas saha çalışmaları neticesinde Kamışlı'da düzenlenen nokta operasyonla Halil Tekin etkisiz hale getirildi.
Halil Tekin, PKK/YPG terör örgütüne 2007 yılında katıldı. 2007-2015 yılları arasında Irak'ın Kandil ve Gare bölgelerinde faaliyet gösterdi. 2015 yılında Suriye'ye geçti. PKK/YPG üst yönetimi tarafından Ayn El Arab ve Münbiç bölgesinde görevlendirildi. 2015-2017 döneminde örgütün sabotaj sorumlusu olarak faaliyet gösterdi.
2018 yılında Tabka'da sözde alay komutanlığı görevine getirildi. 2020 itibarıyla Kamışlı Batı Sektör sözde komutanı oldu. Ailesinde birçok PKK/YPG mensubu bulunan Halil Tekin'in kendisi gibi örgüt üyesi olan babası İbrahim Tekin de 1992 yılında TSK tarafından icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilmişti.
KANDİL PKK'NIN BAŞINA YIKILIYOR
Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara aralıksız devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
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