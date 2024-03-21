MİT’ten Kandil’de nokta operasyon! PKK’nın İran Gençlik Koordinasyon sözde sorumlusu Barzan Hesenzade öldürüldü

CEMİL BAYIK VE DURAN KALKAN İLE İRTİBATLIYDI



Tolhildan Kandil kod Barzan Hesenzade'nin, PKK/KCK Yürütme Komitesi Eş Başkanı Cemil Bayık ile PKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi Abbas kod Duran Kalkan ile irtibatlı olduğu tespit edildi. Cemil Bayık ve Duran Kalkan ile bağlantılı hareket ediyordu. Bu kapsamda PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde bölge gençliğine yönelik örgüt propagandası yaparak örgüte eleman kazandırma faaliyetleri yürütüyordu.

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