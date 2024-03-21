Ankara'nın çilesi CHP'li Mansur Yavaş'tan makam aracı skandalı! 'Minibüsle gidip geliyorum' demişti | 67 tahsis araç ortaya çıktı
"Halkın parasını kendi reklamı için harcayan belediye başkanı haram yiyor demektir" diyen CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Daha önce "Minibüsle gidip geliyorum" diyen Yavaş'ın makamına tahsis edilen 67 araç olduğunun belgeleri İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cengiz Topel tarafından ortaya çıkarıldı.
Ankaralı vatandaşın 5 yıllık hizmet çilesi CHP'li Mansur Yavaş'ın makama tahsisli 67 aracı olduğu ortaya çıktı.
'MİNİBÜSLE GİDİYORUM' DEMİŞTİ 67 TAHSİSLİ ARACI ORTAYA ÇIKTI
ABB Başkanı Mansur Yavaş katıldığı bir televizyon programında, "Makam araçlarını sattım kendim minibüsle gidip geliyorum" demişti.
"İŞTE MANSUR YAVAŞ TİPİ BELEDİYECİLİK"
İYİ Parti Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı Cengiz Topel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İşe minibüsle gelip gidiyorum" diyen Mansur Yavaş'ın makamına tahsisli araç sayısı 67. İşte Mansur Yavaş tipi belediyecilik!"
YAVAŞ BİR DE ÇAKARLI MAKAM ARABASI İLE ALTINOK'U VURMAYA ÇALIŞTI
İsraftan, haram yememekten dem vuran Yavaş'ın trolleri bir de Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'u hem çakarlı araç kullandığı hem de mal beyanı üzerinden vurmaya çalışmıştı ama Yavaş'ın bu algısını da elinde patladı.
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