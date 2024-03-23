HAVA DURUMU | Bir tarafta kuvvetli kar ve diğer tarafta sağanak! Meteoroloji il il uyardı | 23-27 Mart 2024
Son dakika güncel hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Raporda yurdun birçok bölümünde sağanak yağışlı havanın etkili olacağı bildirilirken, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in bir kısmı için ise kuvvetli kar uyarısı yapıldı. 5 günlük hava durumu tahminlerine göre ise genel olarak yağışlı havanın etkili olacağı bildirilirken, çarşamba gününden itibaren ise hava sıcaklıklarının artarak yurt genelinde güneşli havanın hakim olacağı bildirildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte o tahminler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya ve Ankara çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Anadolu'nun doğusu, Siirt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Marmara ile doğu kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu'nun doğusu, Siirt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar ve çığ riski gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güneydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MERSİN °C, 18°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğusu ile Ankara çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı ve hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARABÜK °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİNOP °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, doğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
VAN °C, 5°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
SİİRT °C, 8°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
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- HAVA DURUMU | Bir tarafta kuvvetli kar ve diğer tarafta sağanak! Meteoroloji il il uyardı | 23-27 Mart 2024
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