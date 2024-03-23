HAVA DURUMU | Bir tarafta kuvvetli kar ve diğer tarafta sağanak! Meteoroloji il il uyardı | 23-27 Mart 2024

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu'nun doğusu, Siirt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar ve çığ riski gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU