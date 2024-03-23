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8 ilde DEAŞ'a operasyon! 24 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.03.2024
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8 ilde DEAŞ’a operasyon! 24 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde eş zamanlı olarak DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-15" operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlar kapsamında 24 şüpheli yakalandı.

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