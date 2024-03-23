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Bakan Hakan Fidan gençlere Murat Kurum'u övgü dolu sözlerle anlattı: "Depreme hazırlıklı olmak istiyorsak Murat Kurum'un İBB başkanı olması gerekir"

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Giriş Tarihi: 23.03.2024 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
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Bakan Hakan Fidan gençlere Murat Kurum’u övgü dolu sözlerle anlattı: Depreme hazırlıklı olmak istiyorsak Murat Kurum’un İBB başkanı olması gerekir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Türkiye Gençlik STK'ları temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Fidan, Murat Kurum'un İBB Başkanı seçilmesinin gerekliliğinin altını çizerek, "Maraş depreminde kendisinin ortaya koyduğu çaba bize şunu gösteriyor; eğer İstanbul depremine ciddi bir hazırlık yapmak istiyorsak Murat Kurum'un büyükşehir belediye başkanı olması gerekiyor." dedi. Bakan Hakan Fidan, devamında ise "Görevi teslim edeceğiniz insanın stres altında çalışabiliyor olması lazım, konuyu bir yerden alıp ileriye taşıyabiliyor ve bitirebiliyor olması lazım." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, Türkiye Gençlik STK'ları temsilcileri ile buluştu.

Bakan Fidan toplantıya katılan gençlere Murat Kurum'u ve Kurum'un neden İBB Başkanı seçilmesi gerektiğini açıkladı.

Kurum'un 6 Şubat depremleri ve devamındaki yeniden inşa sürecinde kendini kanıtladığını söyleyen Bakan Fidan, İstanbul'u bekleyen deprem tehlikesine dikkat çekerek "Maraş depreminde kendisinin ortaya koyduğu çaba bize şunu gösteriyor; eğer İstanbul depremine ciddi bir hazırlık yapmak istiyorsak Murat Kurum'un büyükşehir belediye başkanı olması gerekiyor." diye konuştu.

Bakan Hakan Fidan, Murat Kurum'a ilişkin "Görevi teslim edeceğiniz insanın stres altında çalışabiliyor olması lazım, konuyu bir yerden alıp ileriye taşıyabiliyor ve bitirebiliyor olması lazım." sözlerini kullandı.

Bakan Fidan'ın açıklamaları şöyle:

Sürekli bir yerde sel, deprem, yangın olmuştur. Evler yıkılmıştır. Köyler mahvolmuştur. O sırada Murat Kurum, gelir. Ne yapacağını projelerini anlatır. Sonra aylar sonra gelir, "Şunu teslim ettik. Bunu teslim ettik." der. Bir bakarım sayın Cumhurbaşkanımızın özel kalem müdürü ile açılış için tarih alıyor. İşte sahne bunların. Bu hiç değişmez. O kadar çok irili, sıkıntılı günler yaşandı ki, en son Maraş depreminde kendisinin ortaya koyduğu çaba ve emek bize bunu gösteriyor.

Eğer İstanbul depremine biz millet olarak sahici bir hazırlık yapmak istiyorsak, devlet olarak refleksimizin önceden var gücümüzle göstermek istiyorsak şuana kadar yaşadığımız büyün felaketlerden ders aldığımızı göstermek istiyorsak Murat Kurum'un Büyükşehir belediye başkanı olması gerekiyor. Ben çok uzun yıllar devletin çok hassas konularında, çok stresli faaliyetlerinde yöneticilik yaptım. Emaneti ve görevi teslim edeceğiniz insanın stres altında çalışıyor olabilmesi lazım. Konuya odaklanması lazım. Konuyu bir yerden alıp ileri bir yere doğru taşıyor olabilmesi lazım. Ve konuyu bitirmesi lazım. Konuyu anlatması yetmiyor. İfade etmesi, sizin elinizi sıkması yetmiyor. Çok iyi iletişimci olması yetmiyor. O insanın deprem hazırlığı gibi çok önemli bir konuyu halletmesi gerekiyor. Şimdi düşünün 11 milyon insanın etkilendiği bir yaşam alanının tekrar dönüşümünün sağlanması konusunda bilgi sahibi olması gerekiyor.




Ben depremden hemen sonra bölgeye gitmiştim. Orada Murat Kurum ile karşılaştık. Hiç böyle enerjisinden bir şey kaybetmemiş olayın üzerindeydi. Hatta benim bazı fikirlerim vardı yeniden şehirleşme ile ilgili onu bile tartışma imkanımız olmuştu. Bu kadar detay isteyen bir konuyu bir araya getiriyor. Projeleri hazırlıyor daha sonra başlatıyor, bitiriyor ve hayata geçiriyor. Arkadaşlar bunlar çok önemli şeyler. Bunlar her zaman olabilen şeyler değil. Devlette bunları yapabilen kabiliyetli insanların sayısı, yöneticiler ve emanet taşıyıcılar azdır. Devlette bu tür insanları kolay kolay yetiştirmezler. Onun içinden maraş depremi sonrası Murat Kurum'un yaptığı çalışmaları gerek düşünce çalışmasından proje aşamasından uygulama aşamasına kadar çok önemli.

Öte yandan Murat Kurum, yaptığı paylaşımda, "Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan ile Türkiye Gençlik STK'ları temsilcilerimizle buluştuk.
Gençlerimiz soruyor, biz yanıtlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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