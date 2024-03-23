Bakan Hakan Fidan gençlere Murat Kurum'u övgü dolu sözlerle anlattı: "Depreme hazırlıklı olmak istiyorsak Murat Kurum'un İBB başkanı olması gerekir"

Kurum'un 6 Şubat depremleri ve devamındaki yeniden inşa sürecinde kendini kanıtladığını söyleyen Bakan Fidan, İstanbul'u bekleyen deprem tehlikesine dikkat çekerek "Maraş depreminde kendisinin ortaya koyduğu çaba bize şunu gösteriyor; eğer İstanbul depremine ciddi bir hazırlık yapmak istiyorsak Murat Kurum'un büyükşehir belediye başkanı olması gerekiyor." diye konuştu.

Bakan Hakan Fidan, Murat Kurum'a ilişkin "Görevi teslim edeceğiniz insanın stres altında çalışabiliyor olması lazım, konuyu bir yerden alıp ileriye taşıyabiliyor ve bitirebiliyor olması lazım." sözlerini kullandı.