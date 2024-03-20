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Cumhur İttfakı'nın İBB adayı Murat Kurum'dan canlı yayında anket açıklaması: "2'nin üzerinde bir puanla öndeyiz"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.03.2024
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Cumhur İttfakı’nın İBB adayı Murat Kurum’dan canlı yayında anket açıklaması: 2’nin üzerinde bir puanla öndeyiz

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, katıltığı canlı yayın programında, anket açıklamasında bulunrak, "2'nin üzerinde bir puanla öndeyiz" dedi.

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