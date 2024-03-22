Hatay Valiliği’nden Başkan Savaş’a yönelik saldırıya ilişkin açıklama! Şahsın akli dengesi yerinde olmadığı tespit edildi

Hatay Valiliği, "Bugün saat 18.30 sıralarında Samandağ ilçemizin Yaylıca Mahallesinde halka hitaben konuşma yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Lütfü SAVAŞ'a yönelik bireysel bir saldırı girişiminde bulunulmuştur. Konuyla ilgili olarak güvenlik güçlerimizce yapılan incelemelerde; Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Lütfü SAVAŞ'ı sahneden itmek suretiyle saldırı girişiminde bulunan Samandağ 1985 doğumlu (A.G) adlı şahsın; akli dengesinin yerinde olmadığı (Bipolar Bozukluk) ve ailesi tarafından tedavi sürecinin tamamlandığı gerekçesiyle kısa bir süre önce hastaneden çıkarıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu saldırı girişimi, güvenlik güçleri ve vatandaşlarımızın müdahalesiyle engellenmiş olup, güvenlik birimlerimize herhangi bir şikayet başvurusunda bulunulmamıştır. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Lütfü SAVAŞ'a geçmiş olsun dileklerimizi İletiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.