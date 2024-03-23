Murat Kurum trafik sorunu çözümü için müjdeyi verdi: "Vasıta trafiğini şehrin kuzeyine alacağız"





"İSTANBUL'UN 571 YILLIK ONURUNU, GURURUNU SİZLERLE BİRLİKTE AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

İstanbul'un hizmet edilmesi gereken bir şehir olduğunu belirten Kurum, "Her dakika sevgi gösterilmesi gereken ve burada yaşayan her kardeşimizi bu şehrin tüm imkanlarından eşit bir şekilde faydalanması gerektiği anlayışıyla yönetilmesi gereken bir şehrimizdir. Bu şehir bize emanettir. Bu şehir Sultan Fatih'in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, nice şehitlerimizin, gazilerimizin emanetidir. Bu şehrimize 22 yıldır, gecesine gündüzüne katan ve milleti için çalışan, çabalayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emanetidir. Biz bu emanete sahip çıkacağız. Onlar İstanbul'u basamak olarak görsünler, onlar İstanbul'un kaynaklarını çarçur etmeye devam etsinler, onlar milletine değil, başka amaçlar için İstanbul'un beklediği hizmetleri yapmamaya devam etsinler. Biz, İstanbullu hemşerilerimiz bizi nerede görmek istiyorsa, orada olacağız. Bir elimizle metro şantiyelerinde çalışırken diğer elimizle kentsel dönüşümü yapacağız. Bir tarafta vatandaşlarımızın, esnafımızın sorunlarını çözerken diğer tarafta gençlerimizi unutmayacağız. İnşallah 31 Mart'ta da İstanbul'u içine düşmüş olduğu bu durumdan, milletimizle, esnafımızla, işçimizle, emekçimizle, genç kardeşlerimizle birlikte 571 yıllık onurunu, gururunu sizlerle birlikte ayağa kaldıracağız" dedi.

"İSTANBULLULAR, AK PARTİMİZİ VE CUMHUR İTTİFAKIMIZI REKOR BİR OYLA SEÇECEKTİR"

İstanbul'un Türkiye Yüzyılı'nda lokomotif şehir olmasını istediklerine değinen Kurum, "Bunun kararını seçimle vereceksiniz 31 Mart'ta sandığa gittiğinizde şu kıyası yapın; bir tarafta 5 yıllık süreçte ya sağlıksız binalarda deprem korkusuyla beklemeyi seçecek, ya da İstanbul'un 39 ilçesinde yuvalarında huzur içinde yaşamayı seçeceğiz. Bu seçimde; ya 5 yılda 5 bin konut bile dönüştüremeyenleri seçecek, ya da asrın felaketinde 3 ayda 180 bin konutun temelini atan bu kardeşinizi seçeceğiz. Bu seçimde, ya milletin kaynaklarını çarçur edenleri seçecek, ya da bizim gibi İstanbul'a 350 milyon lira dev yatırımlar yapanları seçeceğiz. Bu seçimde, ya İstanbul'u trafik çilesine mahkum edenleri seçecek, ya da dev ulaşım yatırımlarıyla trafik sorununu kökten çözecekleri seçecek. Hülasa, bu seçimde İstanbullular, ya millete verdiği sözleri hatırlamayanları seçecek, ya da 81 ilde verdiği sözleri bir bir yerine getiren bu kardeşinizi seçecek. Ama ben inanıyorum ki, 5 yıldır mevcut İBB yönetimi yüzünden çile çeken İstanbullular, oto galerici kardeşlerim, hizmetin ve eserin adresi olan AK Parti'mizi ve Cumhur İttifakı'mızı rekor bir oyla seçecektir. Biz nasıl dün olduğu gibi bir olduysak afetlerde milletimizin yardımına koştuysak 1 Nisan'dan sonra da mührü aldığımız zaman her anınızda hep yanınızda olacağız. Hep bize ulaşacaksınız. Sizlerin sadece Başkanı değil, aynı zamanda arkadaşı, dostu olacağız. İnşallah bu şehri, hep beraber yöneteceğiz. Ben sizlere Murat Kurum sözü veriyorum. Sizlerin gönül dostu olacağıma, bu kardeşliği yapacağıma burada söz veriyorum. İstediğiniz zaman o Saraçhane'nin kapısı sizlere açık olacak. Gittiğiniz her yerde gönül rahatlığıyla Murat Kurum kardeşimiz bizim yanımızda diyebilirsiniz. Buradan bir duyuru yapmak istiyorum. Pazar günü saat 14.00'da Sayın Cumhurbaşkanımızın da tefrişleriyle Yeniden İstanbul mitingi yapacağız. Orada 31 Mart bayramımızın provası olacak. Orada birlik ve beraberlik içerisinde İstanbul'umuz için inşallah hep birlilte coşkuyu yaşayacağımız bir gün olacak. Pendik'te de Ahmet Cin Başkanımıza desteklerinizi bekliyoruz. İnşallah ilçede Ahmet Başkanımla, Büyükşehir de İstanbul'un Murat'ıyla birlikte 31 Mart akşamı İstanbul'a güneş açacak" dedi.

"ŞİMDİ KARNEYE NOT VERME ZAMANI"

İftar programında konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise, "5 yıl süre zarfında maalesef gereken yatırımı almadığımızı biliyoruz. Şimdi karneye not verme zamanı. Bu notu da vatandaşlarımız olarak sizler vereceksiniz. Bizler vereceğiz. İnşallah yeni dönemde, gelecek olan yatırımları düşünerek, verilen vaatlerin unutulduğu değil, sorunların çözüldüğü, yatırımların şahıslara göre değil de ihtiyaçlara göre verildiği bir dönemi yaşamak istiyoruz. Bu noktada Murat Kurum Başkanımızın hem İstanbul sorunlarına hemhal olduğu hem de sorunların çözülmesinde önerileri olduğunu gayet iyi biliyoruz. İnşallah, Pendik'e de gelecek olan yatırımlarda da gerekli desteği vereceğini biliyoruz. Ben burada açık bir şekilde Murat Kurum Başkanıma dua ve destek beklediğimi ifade etmek istiyorum. Destek vereceğinize inancım tamdır. Pendikli olanlarda bize destek verirse memnun oluruz. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.