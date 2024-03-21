Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum canlı yayında dev projelerini tek tek anlattı
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında İstanbul için dev projelerini ve hizmetlerini tek tek anlattı.
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum katıldığı canlı yayın programında önemli açıklamalarda bulundu.
Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:
Sahanın nabzı çok güzel. 80 gündür sahadayız. İstanbul'un her bir ilçesine gittik. Vatandaşımız ile esnafımız ile bir araya geldik.
Geçen gün Eyüpsultan'a gittik, 75 yaşında bir amcamız mitingde o kalabalığı yararak yanımıza geldi. 'Buyur amca' dedim. Ağlayarak sarıldı öyle bir sarıldı ki gittiğimiz her yerde de bu sevgiyi görüyoruz.
Milletimiz gerçekten 5 yıllık süreçte yorulmuş, usanmış. Artık bir an önce o değişimin yaşanmasını istiyor ve sabırsızlıkla 31 Mart'ı bekliyor. Bunu her yerde görüyoruz."
Bugün Adalar'a gittik. Orada esnafımızla beraberdik. Esnafımıza selam verdik. Orada Adalar ile ilgili projelerimizi anlattık. Orada da coşku çok güzeldi.
"80 GÜNDÜR SAHADAYIM BİR ELEŞTİRİ İLE KARŞILAŞMADIM"
Ben 80 gündür sahadayım, emin olun bizim projelerimiz ile alakalı, yaptıklarımızla alakalı, o 100 yıl vizyonumuzdaki projelerimiz ile alakalı hiç kimseden bir tepki duymadım. Metroyu böyle yapmak lazım, depremle ilgili şöyle bir irade ortaya koymak lazım, siz böyle söylediniz ama bu doğru mu değil mi gibi bir eleştiri ile karşılaşmadım.
Ben gittiğim hiçbir yerde projelerimiz ile ilgili bir eleştiri duymadım. Bizim vaatlerimizle alakalı 'şu da şöyle olsaydı' dedikleri bir durumla karşılaşmadım. Aksine 'hayırlısı' diyorlar. Tabi ki seçmenimiz kendi siyasi iradesini sandığa yansıtacak. Aslında 31 Mart'ta da bunun kararını verecek. Deprem korkusuyla yaşamayı mı yoksa deprem korkusunu gidermek adına gece gündüz çalışmayı mı tercih edecek... Trafik de aynı şekilde. Seçmenimizde ben bunu görüyorum. İnşallah hep birlikte İstanbul'un kazanacağı, İstanbul'un geleceği adına çok önemli karar vereceği, 31 Mart seçimini büyük bir coşku içerisinde yaşayacağız.
İMAMOĞLU'NUN VAATLERİNİ HATIRLAYAMAMASINI NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?
5 senedir Ekrem Bey'den, 'Tüm İstanbul, tüm Türkiye, engelleniyoruz. Yaptırmıyorlar, hükümet bu noktada destek olmuyor.' gibi bir sürü açıklama duyuyoruz. Gelinen süreçte vaatlerini hatırlamayan bir belediye başkanı ile karşı karşıyayız. Vaatlerini hatırlamayan biri nasıl bu eserleri gerçekleştirecek? Sözlerini unutmuş, projelerini unutmuş ve bu gün geliyor, 'Ben bunları hatırlayamıyorum. Zaten yetişmezdi, yetişmesi de mümkün değildi.' diyor. Aslında aynı vaadi, 2019'da verdiği vaade ilişkin herhangi bir ilerleme yapmamış, temel atmamış, projeye başlamamış. Şimdi aynı vaadi bir daha veriyor. Mesela 'Hızray' diye bir proje... Sonuçta 5 sene bir süreç yaşadınız, vaat verdiniz. O vaadi bir şekilde başlatır insan değil mi? Bitirirsiniz, bitiremezsiniz, yarım kalır, kaynak bulursunuz, bulamazsınız, o ayrı bir konu.
"HEP BİR ALGI, BİR POLEMİK SİYASETİ..."
Aslında bu ilgisizlik, samimiyetsizlik. Bunu da net bir şekilde gösteriyor. Engelleyen kişinin kendisi olduğunu da itiraf ediyor.
Biz engellemiyoruz. Bunun örneğini de gösteremez zaten. 'Şu konuda bizi engellediler' diyemez. Hep siyaset, hep bir algı, bir polemik siyaseti... Çünkü başka bir şey söyleyemezler. Ellerinde başka bir vaat veya gerçekleştirdikleri bir hizmet olmadığı için söyleyecekleri de bir şey yok. Dolayısıyla ne yapacaklar? Gündemi değiştirmek zorundalar. Gündemi değiştirmek için de bakanlara laf yetiştirecekler, orada gidip Sayın cumhurbaşkanımıza, devletin yüzde 52 oyu ile seçilmiş cumhurbaşkanımıza ağza alınmayacak hakaretler edecekler, bir gideceksiniz ve bakacaksınız orada cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olacaksınız, İstanbul'un bunca sorunu varken gidip 80 ilde mitingler düzenleyeceksiniz, oralarda vaatler vereceksiniz, seçim akşamı çıkıp 'Biz kazanıyoruz' diyerek kendinizi gülünç duruma düşüreceksiniz...
Hep aynı mantık. Bu senaryoyu biz çok dinledik. Oynadılar ama 22 yıldır da bu ülkede hizmet siyaseti yapan, eser siyaseti yapan AK Parti ve cumhur ittifakı var. Dolayısıyla onların bu çabaları nafile. Aslında çözümsüzlüğün, buradaki sıkıntıların yansıması. Ne yapacaklarını bilmedikleri için, çok şey kaybedecekler. 31 Mart akşamı ikisi de, biri eş genel başkanlığı kaybedecek, biri de burada bu kadar İstanbul'un kaynaklarını çarçur edip, İstanbul'un kaynaklarını israf edip, orada o hayallerini gerçekleştiremeyecek.
ASLINDA ÖZGÜR ÖZEL, CHP'NİN EŞ GENEL BAŞKANI MI?
Kendi iradesiyle gelememiş, orada birilerinin iradesiyle gelmiş, kongrede oynanan oyunları kendilerinin ifade ettiği, daha belediye başkanı adayını bile kendisinin seçemediği ve orada el kaldırırken başka adayların elini kaldırarak mitinglerde görüntü veren, bir sürü gaflar yapan birisi. Aslında bize 'gaf yapıyor' diyorlar ama onların gafını hepimiz gördük.
Kendisi de biliyor. Oraya hakkı ile gelmedi, emeği ile gelmedi, alın teri ile gelmedi. Orada kukla genel başkanlık yapıyor. Bugün bütün Türkiye, kendileri konuşuyorlar, delegeler ile yapılan oyunları, İstanbul'un kaynaklarını çarçur etmeler, İstanbul'da İBB meclisinde deprem görüşülürken gidip orada zoom toplantıları üzerinden kongreyi dizayn etmeler gibi gibi bir sürü şeyi zaten kendileri de anlatıyorlar. Dolayısıyla buradaki sorun ilgisizlik. Buradaki sorun liyakatsiz bir kadro ile çalışmak. Aslında beceriksizlik... Bir işi becermek için doğru ekiplerle çalışırsınız, bu işi yapacak kadrolarla çalışırsınız, vaatleriniz bir tarafta olur. Bakın izim bütün vaatlerimiz ayağı yere basan vaatler ve bu vaatlerin hepsini bir altı aylık, bir yıllık eylem planlarıyla, hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. 1 Nisan'da biz ne yapacağımızı biliyoruz ama onlar 1 Nisan'da ne yapacağını bilmiyor. Emin olun bilmiyor.
Bakın şu projelerin hiçbiri İBB'de yoktur. Çalışamazlar, kadroları yok. 50 bin kişinin değiştiği bir süreçte, 5 yılda böyle bir projeyi de çıkaramaz. Çünkü oradaki bilgili, becerikli, tecrübeli ekibi saf dışı bıraktılar.
Şuan yaşanan bütün sorunların sorumlusu İBB yönetimidir. Çok net söylüyorum. Geçen gün Özel Halk Otobüsleri ile beraberdim. Diyorlar ki, her halk otobüsü firmasının, en az 1 milyon lira alacağı var, 2 milyon lira, 3 milyon lira alacağı var. Bugün Adalar'a giderken feribota bindim. Adamın alacağı var. Şimdi o insanlar küçük esnaf, küçük işletme... Bir otobüs firmasından siz, 2 milyon veya 3 milyon kendisini finanse etmesini bekleyemezsiniz. Bunun bakımı var, bunun servis işi var, sistematik olarak lastiği değişecek, orada şoförün ihtiyacı var, otobüsün ihtiyacı var... Bunları yapmazsanız ne olur? Otobüs yolda kalır.
İmamoğlu, bunların farkında olmadığını aslında itiraf ediyor. 'Hatırlamıyorum' diyerek bunları itiraf ediyor. Burası ile ilgilenmiyor ki gözü dışarıda. Hep kendi menfaati ile ilgili, kendi geleceği ile ilgili bir kurgu var, o kurguyu gerçekleştirmek adına İstanbul'un kaynaklarını kullanıyor. İstanbul, bir basamak olarak kullanılabilir mi? Böyle aziz bir şehir, böyle bir metropol, bir basamak olabilir mi? Burada, 16 milyon insan yaşıyor. Yılda 18 milyon turist geliyor. Nereden baksanız ayda 1, 1 buçuk milyon turist var. Bu şehrin ihtiyaçları var. Bu şehre bakacaksınız, sevgi göstereceksiniz. Küçük bir bebek gibidir, şefkat ister, sevgi ister. O sevgiyi gösteremezseniz üzülür o şehir. İstanbul, bugün üzgün ve kırgın.
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