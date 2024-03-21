Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum canlı yayında dev projelerini tek tek anlattı





"HEP BİR ALGI, BİR POLEMİK SİYASETİ..."

Aslında bu ilgisizlik, samimiyetsizlik. Bunu da net bir şekilde gösteriyor. Engelleyen kişinin kendisi olduğunu da itiraf ediyor.



Biz engellemiyoruz. Bunun örneğini de gösteremez zaten. 'Şu konuda bizi engellediler' diyemez. Hep siyaset, hep bir algı, bir polemik siyaseti... Çünkü başka bir şey söyleyemezler. Ellerinde başka bir vaat veya gerçekleştirdikleri bir hizmet olmadığı için söyleyecekleri de bir şey yok. Dolayısıyla ne yapacaklar? Gündemi değiştirmek zorundalar. Gündemi değiştirmek için de bakanlara laf yetiştirecekler, orada gidip Sayın cumhurbaşkanımıza, devletin yüzde 52 oyu ile seçilmiş cumhurbaşkanımıza ağza alınmayacak hakaretler edecekler, bir gideceksiniz ve bakacaksınız orada cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olacaksınız, İstanbul'un bunca sorunu varken gidip 80 ilde mitingler düzenleyeceksiniz, oralarda vaatler vereceksiniz, seçim akşamı çıkıp 'Biz kazanıyoruz' diyerek kendinizi gülünç duruma düşüreceksiniz...



Hep aynı mantık. Bu senaryoyu biz çok dinledik. Oynadılar ama 22 yıldır da bu ülkede hizmet siyaseti yapan, eser siyaseti yapan AK Parti ve cumhur ittifakı var. Dolayısıyla onların bu çabaları nafile. Aslında çözümsüzlüğün, buradaki sıkıntıların yansıması. Ne yapacaklarını bilmedikleri için, çok şey kaybedecekler. 31 Mart akşamı ikisi de, biri eş genel başkanlığı kaybedecek, biri de burada bu kadar İstanbul'un kaynaklarını çarçur edip, İstanbul'un kaynaklarını israf edip, orada o hayallerini gerçekleştiremeyecek.

ASLINDA ÖZGÜR ÖZEL, CHP'NİN EŞ GENEL BAŞKANI MI?



Kendi iradesiyle gelememiş, orada birilerinin iradesiyle gelmiş, kongrede oynanan oyunları kendilerinin ifade ettiği, daha belediye başkanı adayını bile kendisinin seçemediği ve orada el kaldırırken başka adayların elini kaldırarak mitinglerde görüntü veren, bir sürü gaflar yapan birisi. Aslında bize 'gaf yapıyor' diyorlar ama onların gafını hepimiz gördük.



Kendisi de biliyor. Oraya hakkı ile gelmedi, emeği ile gelmedi, alın teri ile gelmedi. Orada kukla genel başkanlık yapıyor. Bugün bütün Türkiye, kendileri konuşuyorlar, delegeler ile yapılan oyunları, İstanbul'un kaynaklarını çarçur etmeler, İstanbul'da İBB meclisinde deprem görüşülürken gidip orada zoom toplantıları üzerinden kongreyi dizayn etmeler gibi gibi bir sürü şeyi zaten kendileri de anlatıyorlar. Dolayısıyla buradaki sorun ilgisizlik. Buradaki sorun liyakatsiz bir kadro ile çalışmak. Aslında beceriksizlik... Bir işi becermek için doğru ekiplerle çalışırsınız, bu işi yapacak kadrolarla çalışırsınız, vaatleriniz bir tarafta olur. Bakın izim bütün vaatlerimiz ayağı yere basan vaatler ve bu vaatlerin hepsini bir altı aylık, bir yıllık eylem planlarıyla, hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. 1 Nisan'da biz ne yapacağımızı biliyoruz ama onlar 1 Nisan'da ne yapacağını bilmiyor. Emin olun bilmiyor.