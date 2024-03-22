Eskişehir seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yerel seçim sonucu ve oy oranları- AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti





Gençlerin İlk Oy Heyecanı



Türkiye'nin dört bir yanında yerel seçimler için geri sayım başladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği seçim takvimi çerçevesinde, ülke genelinde 1 milyon 32 bin 610 genç, hayatlarında ilk kez oy kullanmanın heyecanını yaşayacak. Bu tarihi olay, genç nüfusun siyasi süreçlere katılımının önemini bir kez daha vurguluyor.



Seçimlerde İstanbul, hem en fazla adayın bulunduğu hem de en uzun oy pusulasına sahip olacak il olarak dikkat çekiyor. YSK Başkanı Yener, okulların ve konteyner alanların seçim gününe hazır hale getirildiğini belirtti. Bu seçim, oy pusulasının uzunluğuyla da tarihe geçecek; en uzun pusula 97 santimetre, en kısa ise 4,5 santimetre boyunda olacak.