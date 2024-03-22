Pardon adın neydi? MHP İstanbul İl Başkanlığı’ndan Ekrem İmamoğlu’nu tiye alan animasyon! Sosyal medyada gündem oldu

BİZ TEMELİ DEREYE ATARDIK"

"Temelini attığınız metro sayısı kaçtır?" sorusu sorulduğunda ise İmamoğlu'nun yanıt olarak verdiği Temel ile Dursun fıkrası da gündem oldu. İmamoğlu'nun "biz temeli dereye atardık" dediği görülüyor.



DİKKAT ÇEKEN ONGUN DETAYI

Deniz altı projeniz vardı o ne durumda? Sorusuna ise "Test çalışmalarına başladık. Hatta Ongun yüzerek geldi." ifadeleri yer alıyor.