Pardon adın neydi? MHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'nu tiye alan animasyon! Sosyal medyada gündem oldu
31 Mart Yerel Seçimlerine kısa bir süre kala Ekrem İmamoğlu'nun yerine getiremediği vaatleri de animasyonlara konu oldu. Son olarak MHP İstanbul İl Başkanlığı'nın, 31 Mart Yerel Seçimleri için hazırladığı video sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, Ekrem İmamoğlu'nun verdiği röportajda, "5 yılda ülkenin deprem sorununu çözeceğim" vaadi soruldu. İmamoğlu ise "Beş demedim, baş dedim. Büyükbaş" diyerek verdiği yanıt alay konusu oldu. Pardon adın neydi? başlığında paylaşılan videoda, "Ekrem bey, gafile kelam nafile kelamdır. Verdiğin sözleri unuttun, 31 Mart’ta da İstanbul adını bile anmayacak" mesajı net bir şekilde verildi.
31 Mart Yerel Seçimlerine kısa bir süre kala Ekrem İmamoğlu'nun yerine getiremediği ve "hatırlamıyorum" dediği vaatleri de animasyonlara konu oldu.
Son olarak MHP İstanbul İl Başkanlığı'nın, 31 Mart Yerel Seçimleri için hazırladığı video sosyal medyada gündem oldu.
"BEŞ DEMEDİM, BAŞ DEDİM"
Görüntülerde, Ekrem İmamoğlu'nun verdiği röportajda, "5 yılda ülkenin deprem sorununu çözeceğim" diye İmamaoğlu'na verdiği vaat soruldu. İmamoğlu'nun ise "Beş demedim, baş dedim. Büyükbaş" diyerek verdiği yanıt alay konusu oldu.
BİZ TEMELİ DEREYE ATARDIK"
"Temelini attığınız metro sayısı kaçtır?" sorusu sorulduğunda ise İmamoğlu'nun yanıt olarak verdiği Temel ile Dursun fıkrası da gündem oldu. İmamoğlu'nun "biz temeli dereye atardık" dediği görülüyor.
DİKKAT ÇEKEN ONGUN DETAYI
Deniz altı projeniz vardı o ne durumda? Sorusuna ise "Test çalışmalarına başladık. Hatta Ongun yüzerek geldi." ifadeleri yer alıyor.
"100 bin konut yapacağınız sözünüz vardı? O çalışmalar ne aşamada" sorusuna ise "100 bin konut kişilik maket konut yaptık," iktidar bizim kıymetimiz bilemiyor" dediği görüldü.
❝PARDON, ADIN NEYDİ?❞
Pardon adın neydi? başlığında paylaşılan videoda, "Ekrem bey, gafile kelam nafile kelamdır. Verdiğin sözleri unuttun, 31 Mart'ta da İstanbul adını bile anmayacak" mesajı net bir şekilde verildi.
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