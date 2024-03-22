22 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya'nın seçilmesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya'nın seçilmesi Resmi Gazete'de yayımlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.03.2024
ABONE OL
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya’nın seçilmesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya'nın seçilmesine dair karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya'nın seçilmesine dair karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146'ncı, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesine göre dün yapılan seçimle Anayasa Mahkemesi Başkanlığına, Kadir Özkaya'nın seçildiği belirtildi.

Özkaya, başkan dahil 15 üyesi olan Anayasa Mahkemesi üyelerinden 9'unun oyunu alarak salt çoğunluğu sağlamıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA