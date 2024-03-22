Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya'nın seçilmesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya'nın seçilmesine dair karar, Resmi Gazete'de yer aldı.
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya'nın seçilmesine dair karar, Resmi Gazete'de yer aldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146'ncı, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesine göre dün yapılan seçimle Anayasa Mahkemesi Başkanlığına, Kadir Özkaya'nın seçildiği belirtildi.
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