PKK’nın partisi DEM’in ortağı CHP’den şehitlerimize büyük saygısızlık! Türkiye şehitlerine ağlarken onlar sazlı sözlü alkollü eğlence yaptı

BAŞKAN REZALETİNİ YALANLADI

6 Mart 2024 günü yapılan Belediye Meclis toplantısında AK Partili Belediye Meclis üyeleri 23 Aralık günü böyle bir olayın yaşanıp yaşanmadığı sorulduğunda ise Belediye Başkanı Elif Köse ise sorulan bu soruya, "O akşam sadece yemeğe katıldım ve gelen sanatçılara plaket verip fazla durmadan ayrıldım" derken, eğlencenin olup olmadığı ve kendisinin de eğlenceye dahil olduğu sorusu üzerine sadece "öyle şey olur mu" diyerek olayı yalandığı ve bu konuşması kayıtlara geçti.

BELEDİYENİN PARASINI ÇARÇUR ETTİLER

Her ortamda, adaletli bir anlayış içinde olduklarını, belediyenin para ve imkanları Safranbolu halkının ihtiyaçları için harcayacağını belirten Belediye Başkanı Elif Köse, konser ekibi için belediyeden eğlencenin düzenlendiği konağa yaklaşık 75 bin liralık ödeme yapıldığının ortaya çıkması tepkileri bir kat daha arttırdı.