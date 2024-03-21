PKK'nın partisi DEM'in ortağı CHP'den şehitlerimize büyük saygısızlık! Türkiye şehitlerine ağlarken onlar sazlı sözlü alkollü eğlence yaptı
Türkiye yerel seçimlere adım adım giderken terör partisi DEM ile kent uzlaşısı altında kirli ittifaklara imza atan CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Hatırlanacağı üzere, Türkiye 23 Aralık 2023 tarihinde şehit olan 12 kahraman askerimizin yasını tutarken, CHP’li Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve bazı CHP'liler davet ettikleri sanatçılarla sazlı sözlü, alkollü eğlence yaptığı ortaya çıktı. Öte yandan C-Majör İşten Grubu şefi Pınar Barut'un sosyal medya hesabından görüntüleri yayınladığı, daha sonra bu görüntülerin apar topar sosyal medya hesabından sildiği öğrenildi. İşte detaylar..
31 Mart yerel seçimlere artık sayılı günlerde kaldı.
'Kaybedeceğiz' korkusuyla terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM ile kirli işbirliğine imza atan CHP'de yeni bir skandal daha ortaya çıktı.
CHP'NİN ALKOLLÜ EĞLENCE REZALETİ
Türkiye 23 Aralık 2023 gününde şehit olan 12 kahraman askerimizin yasını tutarken, CHP'nin alkollü eğlence düzenlediği ortaya çıktı.
ŞEHİTLERİMİZE BÜYÜK SAYGISIZLIK
23 Aralık 2023 günü Pençe –Kilit harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu 12 kahraman askerimiz şehit oldu. Şehitlerimiz için tüm Türkiye ağlarken, bu şehitlerimizin anısına büyük saygısızlık CHP'li Safranbolu Belediyesinden geldi. Bir millet olarak canımız yanarken, aynı gününün gecesi konser için davet edilen sanatçı ve müzisyenlerle birlikte CHP'li Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve bazı CHP'li meclis üyeleri, alkollü içeceklerinin de olduğu eğlence düzenledi.
SÖZDE HALK KONSERİNİ İPTAL ETTİLER! KENDİLERİ DOYASIYA EĞLENDİ
Safranbolu Belediyesi'nde şefliğini Pınar Barut'un yaptığı C-Majör İş'ten Sesler Korosu geliri "Üniversite Öğrencilerine Eğitim Bursu" adında yeni yılda yardım konseri düzenledi. Konser grubunun içinde Müşerref Akay, Ezgi Özcan ve Yalçın Dümer isimli sanatçıların bulunduğu grubun 23 Aralık 2023 günü Pençe-Kilit harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu 12 kahraman askerimiz şehit olması nedeniyle, Belediye Başkanı Elif Köse halk konserini iptal etmek zorunda kaldı.
CHP'NİN ŞEHİTLERİMİZE VERDİĞİ DEĞER TEKRAR GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
Halk konseri iptal edilirken, şefliğini Pınar Barut'un yaptığı C-Majör İşten grubunda bulunan sanatçılardan, Müşerref Akay, Ezgi Özcan, Yalçın Dümer, ses ve saz ekibi tarihi bir konakta, CHP'li Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile bazı CHP'li belediye meclis üyeleri de yer alırken, 12 vatan evladının şehit verildiği bir gecede böyle bir eğlenin düzenlenmesi, CHP'li bir belediye başkanının şehitlere ve terörle mücadele konusunda verdiği değer olarak yorumlandı.
BAŞKAN TALİMATI VERDİ: APAR TOPAR SİLDİ
Aynı zamanda İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Türk Sanat Müziği sanatçısı olan C-Majör İş'ten Sesler Korosu Şefi Pınar Barut bu eğlenceyi ilk önce sosyal medya hesabından yayınladı. Yayınlanan görüntülerde, başta CHP'li Safranbolu Belediye Başkanı olan Elif Köse, bazı CHP'li Belediye Meclis Üyeleri, sanatçılarla yemek yediği, birlikte sazlar eşliğinde masanın üstün de alkol bardakları görünürken şarkı söylemeleri, Belediye Başkanının sanatçılarla birlikte yılbaşı saatini hatırlatan sayıları saymaları ve gayet neşe için de oldukları yer alıyor. Koronun şefi ilk önce sosyal medya hesabından yayınlayan Pınar Barut'un ise daha sonra bilinmeyen bir nedenle bu görüntüleri apar topar kendi sosyal medya hesabından silinmesini Belediye Başkanı Elif Köse'nin ricası ile olduğu iddia edildi.
BAŞKAN REZALETİNİ YALANLADI
6 Mart 2024 günü yapılan Belediye Meclis toplantısında AK Partili Belediye Meclis üyeleri 23 Aralık günü böyle bir olayın yaşanıp yaşanmadığı sorulduğunda ise Belediye Başkanı Elif Köse ise sorulan bu soruya, "O akşam sadece yemeğe katıldım ve gelen sanatçılara plaket verip fazla durmadan ayrıldım" derken, eğlencenin olup olmadığı ve kendisinin de eğlenceye dahil olduğu sorusu üzerine sadece "öyle şey olur mu" diyerek olayı yalandığı ve bu konuşması kayıtlara geçti.
BELEDİYENİN PARASINI ÇARÇUR ETTİLER
Her ortamda, adaletli bir anlayış içinde olduklarını, belediyenin para ve imkanları Safranbolu halkının ihtiyaçları için harcayacağını belirten Belediye Başkanı Elif Köse, konser ekibi için belediyeden eğlencenin düzenlendiği konağa yaklaşık 75 bin liralık ödeme yapıldığının ortaya çıkması tepkileri bir kat daha arttırdı.
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