CHP’li başkan adayı Şükrü Erdem bebek katili Öcalan’ı masumlaştırma yarışına girdi: Hain değildir! PKK falan yok bitti o işler...

MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin de yaşanan olaya tepki gösterirken "Siz böyle konuları kamuoyunda nasıl konuşuyorsunuz? Apo gibi bir terörist başının terörist olmadığına kadar konuyu hangi cüretle götürüyorsunuz? DEM'liler bile bu kadarını başaramamıştı." dedi.

"DİL SÜRÇMESİ DİYEMEZ, SİYASİ GEÇMİŞİ ONU BOŞA DÜŞÜRÜR"

Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

Şükrü Erdem herhangi biri değil, bakanlık yapmış, politik anlamda ciddi tecrübesi olan bir figür. Dil sürçmesi, ben bunu kast etmiyordum da, başka şekilde anlatıyordum demesini kendi geçmişi boşa düşürüyor.

"BU KAFA YAPISININ CHP ÇATISI ALTINDA TOPLANMIŞ OLMASI TESADÜF DEĞİL"

Tekin, Bahçeli'nin 'beka' söylemine dikkat çekerek şöyle devam etti:

Devlet Bey'in beka sorunu diye kast ettiği işte bu zihniyet ve kafa yapısı. Milleti, bir bütün olarak göremeyen, devletin varlığı ve bütünlüğü ile zihinsel ve mental problemi olan insanları CHP çatısı altında bir araya gelmiş olmaları tesadüf değil.

"DEM'LİLER BİLE BU KADARINI BAŞARAMAMIŞTI"

Yerel ile ne alakası var diye soruyorlardı. Biz de şimdi soruyoruz, yerel ile ne alakası var, siz böyle konuları kamuoyunda nasıl konuşuyorsunuz? Apo gibi bir terörist başının terörist olmadığına kadar konuyu hangi cüretle götürüyorsunuz. DEM'liler bile bu kadarını başaramamıştı.