CHP'li başkan adayı Şükrü Erdem bebek katili Öcalan'ı masumlaştırma yarışına girdi: Hain değildir! PKK falan yok bitti o işler...
CHP'li Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı adayı Şükrü Erdem yaptığı açıklamada "Bana güvenin, Öcalan hain değil" ifadeleriyle büyük tepki çekti. Erdem bir kahvehanede PKK elebaşı Öcalan'ı masumlaştırmaya çalışırken PKK falan yok, bitti o işler." dedi. Sosyal medyada Şükrü Erdem ve CHP'ye tepkiler çığ gibi büyürken MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin yaşananlara tepki gösterdi. tekin yaptığı açıklamada "DEM'liler bile bu kadarını söylemeyi başaramamıştı." dedi.
CHP'nin Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem'den geldi. Erdem, seçim çalışması sırasında girdiği kahvede terör elebaşı Abdullah Öcalan'ı aklamak için akla ziyan ifadeler kullandı.
Erdem'in, kahraman Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'yı yok etmeye hazırlanırken, "Artık PKK falan yok. Bitti o işler." şeklinde konuşması da dikkat çekti.
"ÖCALAN HAİN DEĞİL, SİZ BANA GÜVENİN"
CHP'li Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem, girdiği bir kahvehanede terör örgütü PKK'yı ve terörist başı Abdullah Öcalan'ı meşrulaştırmak için elinden geleni yaptı.
Kent Uzlaşısı adı altında DEM Parti ile ittifak yapan CHP'nin adayı Erdem, "Öcalan hain değildi. Bunu devlet kendi kendine canavar yaptı." dedi.
Bebek katili Öcalan'ı korumak için skandal sözlerini sürdüren Erdem, "Siz bir konuda bana güvenin. Adam hain değil." dedi.
"ARTIK PKK FALAN YOK, BİTTİ O İŞLER"
Türkiye, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya karşı büyük bir operasyona hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın deyimiyle, "Teröristan" oluşumuna izin verilmeyecek. Tam bu sırada CHP'li Erdem'in, "Artık PKK falan yok. Bitti o işler." ifadelerini kullanması da dikkat çekti.
CHP'NİN ESENYURT ADAYI DA SKANDAL İFADELER KULLANMIŞTI
Kandil'den gelen talimat sonrası CHP ile DEM Parti arasında öncelik İstanbul olacak şekilde 'Kent Uzlaşısı' adı altında ittifak sağlandı. CHP'li başkanlara oy vermek karşılığında DEM Parti'nin daha önce terörle de iltisaklı olduğu tespit edilen birçok ismi Meclis adaylığı listelerine seçilecek yerlerden yerleştirildi. DEM Parti, İBB'de grup kurmayı CHP ile ittifak yaparak neredeyse sağlarken, Esenyurt'ta ise aza tamah etmeyerek CHP'den kendi belirlediği ismi aday yaptırdı.
Daha önce terör örgütü PKK ve Öcalan lehine birçok söylemi bulunan Ahmet Özer, geçtiğimiz günlerde de seçimi kazanmaları halinde Esenyurt'un referandum talep ederek il olabileceğini söyledi.
İMAMOĞLU, DEM PARTİ'YE KARŞI ÇIKANA KAPIYI GÖSTERİYOR
CHP'de İBB Başkanı gibi değil Genel Başkan gibi hareket eden Ekrem İmamoğlu, DEM Partililer ile çalışmayacağını söyleyen CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı ve Grup Başkanvekili Burcu Köksal'ı hedef almış, "Kendisine başka parti bulsun" diyerek DEM Partililerin kendisi için vazgeçilmez olduğunu gözler önüne sermişti.
MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin de yaşanan olaya tepki gösterirken "Siz böyle konuları kamuoyunda nasıl konuşuyorsunuz? Apo gibi bir terörist başının terörist olmadığına kadar konuyu hangi cüretle götürüyorsunuz? DEM'liler bile bu kadarını başaramamıştı." dedi.
"DİL SÜRÇMESİ DİYEMEZ, SİYASİ GEÇMİŞİ ONU BOŞA DÜŞÜRÜR"
Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:
Şükrü Erdem herhangi biri değil, bakanlık yapmış, politik anlamda ciddi tecrübesi olan bir figür. Dil sürçmesi, ben bunu kast etmiyordum da, başka şekilde anlatıyordum demesini kendi geçmişi boşa düşürüyor.
"BU KAFA YAPISININ CHP ÇATISI ALTINDA TOPLANMIŞ OLMASI TESADÜF DEĞİL"
Tekin, Bahçeli'nin 'beka' söylemine dikkat çekerek şöyle devam etti:
Devlet Bey'in beka sorunu diye kast ettiği işte bu zihniyet ve kafa yapısı. Milleti, bir bütün olarak göremeyen, devletin varlığı ve bütünlüğü ile zihinsel ve mental problemi olan insanları CHP çatısı altında bir araya gelmiş olmaları tesadüf değil.
"DEM'LİLER BİLE BU KADARINI BAŞARAMAMIŞTI"
Yerel ile ne alakası var diye soruyorlardı. Biz de şimdi soruyoruz, yerel ile ne alakası var, siz böyle konuları kamuoyunda nasıl konuşuyorsunuz? Apo gibi bir terörist başının terörist olmadığına kadar konuyu hangi cüretle götürüyorsunuz. DEM'liler bile bu kadarını başaramamıştı.
"ANINDA İHRAÇ EDİLİP, İSTİFASI ALINMALI"
Tekin, CHP'nin yönetim zafiyeti içinde olduğunu vurgulayarak sözlerini sürdürdü:
Bunlar önce bu şokları yaşıyorlar, aynı Afyon'da olduğu gibi. Bir hanımefendi çıktı, 'DEM'lileri burdan içeri sokmam' dedi. Önce bekliyorlar, susuyorlar, kamuoyunun tepkisini görüp en az zararla nasıl atlatırız ona bakıyorlar. CHP'nin başında bir lider yok. Süreç yönetebilecek, doğru hamleleri yapabilecek bir kapasite yönetmiyor CHP'yi. Bugünkü CHP'den ses çıkacağını düşünmüyorum. Sabah akşam DEM'leniyorlar bunlar. Çok yoğun tepki olur ve aşamazlarsa ancak o zaman istifasını isterler. Ama onu da yaparlar mı, pek zannetmiyorum. Normalde bir partinin anında istifasını alıp, partiden ihraç etmesi lazım.
"ACINASI BİR DURUM"
"Mustafa Kemal Paşa'nın kurduğu partide, Mustafa Kemal Paşa'nın adını taşıyan ilçede bunu yapıyorsunuz. Ne yaman bir çelişki." diyen Tekin, son olarak şunları söyledi:
En çok esinlendikleri yer, Fransız ulusçuluk anlayışıdır bunların, Fransa'da bile bunu bulamazsınız. Fransa'da herkes Fransız'dır.. O kültüre bağlıysa herkesi eşit statüde görür. En azından ulus anlayışı anayasal olarak onu bağlar. Bizde inanılmaz ya, inanamazsınız. Milleti millet yapan ne varsa ona karşılar. Dile, kültüre, inanca karşılar. Yerine ne koyuyorsun peki, koca bir hiç. Belediyecilikte de böyle. Altyapı yok, topluma inmek yok. Hep bu konuları konuşuyorlar. Sen Mustafakemalpaşa gibi bir ilçede adaysın, eski bir bakansın, seni ne ilgilendirir ya bu konular! İnsanları ikna etmeye çalışıyor gibi resmen PKK'ya karşı, ne acı bir durum.
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