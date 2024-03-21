Meral Akşener’den Ekrem İmamoğlu’na sağlı sollu! Namus sözü verdi ’ahlaksız sahtekar’ diyerek tanımladı

AKŞENER'DEN İMAMOĞLU'NA: İSTANBUL'U YÖNETEMEZ



Sonrasında "Bizi engelleyen Saraçhane" çıkışında bulunan Akşener, Ekrem İmamoğlu ile ilgili "Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde olanlar bu şehri yönetemez. Sırtında ihmallerin hataların, veballerin yükünü taşıyanlar da koltuk kavgalarının bayrağını tutanlar da bu şehri yönetemez" dedi.

AKŞENER'DEN YAYLIM ATEŞİ

Bir yandan da CHP ve Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'deki zaman ayarlı istifalarla Meral Akşener'i köşeye sıkıştırmayı hedefliyor. Kurumsal operasyonun farkında olan Meral Akşener bu kez de Antalya'dan Saraçhane'yi yaylım ateşine tuttu.