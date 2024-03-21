AYM'nin yeni Başkanı Kadir Özkaya oldu!
GÜNDEM Mehmet Zeyrek
Son dakika haberine göre Anayasa Mahkemesi, yeni başkanını seçmek için sandığa gitti. Seçimde, Kadir Özkaya 15 üyenin 9'unun oyunu alarak AYM Başkanı seçildi.
Anayasa Mahkemesi üyelerinin görevlerini 12 yılla sınırlayan düzenleme kapsamında Zühtü Arslan'ın görev süresi 20 Nisan 2024'te dolacak. Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin iç tüzüğü gereği, Arslan'ın görev süresinin sona ereceği tarihten 2 ay öncesi olan 20 Şubat'ta başkanlık seçimi için süreç başlamıştı.
ARSLAN ADAY OLAMADI
Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı bugün yapılacak seçimlerin ardından belli oldu. Görev süresinin dolması nedeniyle Arslan aday olamazken, seçimlerde oy kullandı.
3 İSİM ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına adaylığını; Anayasa Mahkemesi Üyeleri Yusuf Şevki Hakyemez ve Yıldız Seferinoğlu ile Başkanvekili Kadir Özkaya açıkladı.
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