Cumhur İttifakı'nın ABB adayı Turgut Altınok’tan mal beyanı ile ilgili muhalefetin çirkin manipülasyonuna yanıt: "Suç duyurusunda bulunacağım"
Türkiye, yerel seçimlere adım adım giderken Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mal varlığını açıkladı. Muhalefet ise Altınok'un açıkladığı mal varlığı üzerinden çirkin kirli algı operasyonu için harekete geçti. Yaşananlar sonrası Altınok konuya ilişkin açıklamada bulunarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'tan Kamuoyuna Önemli Açıklama geldi. Altınok, hakkında yapılan asılsız iddialar Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim sürecinde kendisi hakkında yapılan asılsız iddialarla ilgili bir basın açıklaması yayınladı. Altınok, mal beyanını açıkladıktan sonra ortaya atılan iddiaların gerçek dışı olduğunu ve manipülatif çabaların bir sonucu olduğunu belirtti.
"HABERLERİN TAMAMI YALAN VE İFTİRA"
Altınok, Ankara'daki TOGO Kuleleri'nde Sinan Aygün ile ortaklık ve Antalya'da 600 ev sahibi olduğu yönündeki haberlerin tamamen yalan ve iftira olduğunu vurguladı. Ayrıca, siyasete girmeden önce kazandığı mal varlığının belediye başkanlığı döneminde azaldığını, artmadığını ifade etti.
Yapılan anket sonuçlarının aksine, sokakların ve başkentin kendisine olan desteğinin ve güveninin arttığını söyleyen Altınok, bu durumun karşısında panikleyen bazı çevrelerin seviyesizce yalan haberler ürettiğini iddia etti.
AĞIREL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Altınok, bu tür yalan ve iftira içeren haberleri yayınlayan ve yorum yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu. Ayrıca, Murat Ağırel'in kaynak göstermeden ve kendisine danışmadan yaptığı iddialar nedeniyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağını belirtti.
Turgut Altınok, kamuoyuna yaptığı açıklamada, seçim sürecinin sağlıklı ve adil bir ortamda devam etmesi için gerçek dışı haberlere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.
Altınok'un açıklamaları şöyle:
KAMUOYUNA DUYURU
Bazı kişi ve kurumlarca basın etiğine ve meslek kurallarına aykırı ve seçim sathı mahallinde, seçmeni ve toplumu kötü niyetli ve kasıtlı olarak yanıltan asılsız haberler yer almıştır. Şahsımla ilgili mal beyanımı açıkladıktan sonra yapılan bu gerçek dışı yalan ve iftira içerikli haberlerden biri Ankara'da TOGO Kuleleri'nde Sayın Sinan Aygün ile ortak olduğum, diğeri ise Antalya'da 600 evim bulunduğudur. Her iki haber de bir moral bozukluğu ve telaş içerisinde yaptırılmış manipülatif çabalardır. Yönlendirilmiş anket sonuçlarının aksine sokakların ve Başkentimizin şahsıma olan teveccühü ve güveni yükselmiş, sonuçlar hızla lehimize dönmüştür ki, bu moral bozukluğu ve çaresizlik içerisinde seviyesizce uydurulmuş yalan haberler süratle servis edilmeye başlanmıştır. Siyasete girmeden önce kazanılmış, hak edilmiş mal varlığımın tartışılması abesle iştigaldir. Zira belediye başkanlığım döneminde mal varlığım artmamış azalmıştır. Bunların tamamı külliyen yalan ve iftiradan ibarettir. Hakkımda bu ve benzeri hayal ürünü, gerçek dışı, kötü niyetli, yalan ve iftira içeren panik duygusuyla yaptırılan haberleri paylaşan, yayan, duyuranlar ve yorum yapan, her türlü yorumu yayan müfteriler hakkında, bu açıklamalarımdan sonra aynı çirkin davranışlara devam etmeleri halinde yasal süreç başlatılacaktır.
Sn. Murat Ağırel hakkında iddia olarak ve kaynak göstermeden ve dahi şahsıma sorulmadan servis ettiği yalan haberler sebebiyle Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Saygılarımla …
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