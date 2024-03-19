Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok’tan müjde: Evi olmayana destek! CHP’li Yavaş’a hizmet ayarı: Sen nerenin belediye başkanısın?

EVİ OLMAYANA DESTEK



Evi olmayan ve 1.000 vatandaşı kira öder gibi ev sahibi yapmak için adımlar atılacağını vurgulayan Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Mamak'a hiçbir hizmet yapmadığını ve çalışmadığını da ifade etti.