21 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılacak!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılacak!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.03.2024 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Nükleer Enerji Zirvesi’ne katılacak!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da İspanyol mevkidaşı José Manuel Albares Bueno’yu ağırlamasının ardından Belçika’ya geldi. Bakan Fidan’ın yerel saatle 21.55’te (Türkiye saatiyle 23.55’te) Belçika’nın başkenti Brüksel’e ulaştı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de uluslararası gelişmeler doğrultusunda enerji güvenliği ve nükleer enerjinin rolünün ele alınacağı 1. Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılacak.



Dışişleri Bakanı Fidan'ın toplantı vesilesiyle mevkidaşlarıyla ikili temaslarda da bulunması bekleniyor.

Komşu Türkiye’yi konuşuyor!Komşu Türkiye’yi konuşuyor!
Türkiye sorumluluk almaya hazırTürkiye sorumluluk almaya hazır

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA