Cumhur İttifakı'nın ABB adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı: Ana sütü gibi ak ve helaldir | Fondaş medyadan kirli algı operasyonu...
Türkiye, yerel seçimlere adım adım giderken Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mal varlığını açıkladı. Altınok, paylaşımında, "Ne yazık ki mal varlığım üzerinden bir süredir suni gündemler yaratılarak başkentimize yapacağımız hizmet ve eserlerin üstünün örtülmeye çalışıldığını, projelerimizi gölgeleme çabasına girildiğini ve en önemlisi siz değerli Ankaralı hemşehrilerimi incittiklerini hissettiğim için mal varlığını açıklama vakti gelmiştir. Ana sütü gibi ak ve helaldir." ifadelerine yer verdi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Altınok, anketlerde önde olduğunu söylemişti. Bunu hazmedemeyen fondaş medya ise Altınok'un açıkladığı mal varlığı üzerinden kirli algı operasyonu için harekete geçti. İşte detaylar...
Türkiye yerel seçimlere giderken Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı.
Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir belediye başkanının şeffaf, özü sözü bir ve dürüst olması gerektiğini belirtti.
"ANA SÜTÜ GİBİ AK VE HELALDİR"
Turgut Altınok, açıklamasında şunları ifade etti:
"Ne yazık ki mal varlığım üzerinden bir süredir suni gündemler yaratılarak başkentimize yapacağımız hizmet ve eserlerin üstünün örtülmeye çalışıldığını, projelerimizi gölgeleme çabasına girildiğini ve en önemlisi siz değerli Ankaralı hemşehrilerimi incittiklerini hissettiğim için mal varlığını açıklama vakti gelmiştir. Değerli Ankaralılar, içinizde en ufuk bir tereddüt olmasın. Ekte sunduğum tüm mal varlığım ana sütü gibi ak ve helaldir."
Bildirimde çoğunluğu anne ve babadan miras yoluyla kaldığı belirtilen 22 arsa, 23 tarla, 9 ev, 1 bostan, 1 bağ, 2 kargir ev ile 2 kargir bina yer aldı.
Altınok, şirket ortaklığıyla ilgili açıklamasında da şunları kaydetti:
"Altınok Gayrimenkul AŞ adında aile şirketinde yüzde 36,59 oranında şirket ortaklığım bulunmaktadır. 1991 yılında Maviş Koç'tan almış olduğum arazi, 2014 yılında adı geçen aile şirketimize ayni sermaye olarak konulmuştur. Şirkette bulunan yüzde 36,59 hisse payım buradan gelmektedir. Bu arazi daha sonra kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile müteahhide verilmiştir. Buradan alınan daireler, Eskişehir yolu üzerinde bir projede yer almaktadır. Daireler şahsıma ait değildir. Şirketin aktifinde kayıtlıdır. Bu projeden şirketteki payıma düşen gayrimenkuller de yaklaşık olarak şu şekildedir: Yüzde 36,59 şirket hissesine karşılık 183 1+1 daireden 67 daire, 12 dükkandan 4,4 dükkan, 2 dükkandan yüzde 18 şirket hissesi karşılığı 0,36 dükkan, 3 dükkandan 0,09 şirket hissesi karşılığı 0,27 dükkandır."
Turgut Altınok, bildirimde yer alan Kızılcaşar arazisiyle ilgili, "1988 yılında Gölbaşı Kızılcaşar'da almış olduğum arazi imar çalışması sonrası 12 parsele bölünmüştür, 2014 yılında 9 parseli satılmıştır. Kalan 3 parsel mal beyanımda bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.
2009 mal beyanında görülen Antalya'daki daireyi daha sonra sattığını belirten Altınok, anne ve babadan kalan gayrimenkullerde miras olması sebebiyle değişen oranlarda hissesinin bulunduğu ve Etimesgut ilçesinde babasından miras kalan daire ve arsaların muhtelif tarihlerde satıldığı bilgisini paylaştı.
FONDAŞ MEDYA KİRLİ ALGI İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Altınok, anketlerde önde olduğunu söylemişti. Bunu hazmedemeyen fondaş medya ise Altınok'un açıkladığı mal varlığı üzerinden kirli algı operasyonu için harekete geçti. Fondaş medya ODA TV yaptığı haber başlığında, "Turgut Altınok "emanetçiyiz" demişti... Mal varlığını açıkladı" ifadelerini kullandı.
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