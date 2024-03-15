Cumhur İttifakı’nın ABB adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı: Ana sütü gibi ak ve helaldir | Fondaş medyadan kirli algı operasyonu...

"ANA SÜTÜ GİBİ AK VE HELALDİR"

Turgut Altınok, açıklamasında şunları ifade etti:

"Ne yazık ki mal varlığım üzerinden bir süredir suni gündemler yaratılarak başkentimize yapacağımız hizmet ve eserlerin üstünün örtülmeye çalışıldığını, projelerimizi gölgeleme çabasına girildiğini ve en önemlisi siz değerli Ankaralı hemşehrilerimi incittiklerini hissettiğim için mal varlığını açıklama vakti gelmiştir. Değerli Ankaralılar, içinizde en ufuk bir tereddüt olmasın. Ekte sunduğum tüm mal varlığım ana sütü gibi ak ve helaldir."