CHP - TİP arasında Hatay krizi büyüyor! Santaj, ses kayıtları, kurgu, montaj: CHP! | Gökhan Zan fondaş medyada bombaladı: İtibar suikastı yapıyorsunuz
Türkiye yerel seçimlere giderayak CHP'de sinsi planların ardı arkası kesilmiyor. Türkiye İşçi Partisi (TİP) ile CHP arasındaki Hatay adaylığı krizi skandal bir gelişmeyi beraberinde getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde "TİP, seçimi kaybettirebilir" sözleriyle Gökhan Zan'ı hedef gösterdi. Yaşananların ardından Gökhan Zan, CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ın adına gelenlerin şantajına maruz kaldığını ve kendisinin, ailesinin tehdit edildiğini dile getirdi. CHP fondaşı İsmail Saymaz'ın Gökhan Zan hakkında ortaya attığı ses kayıtları iddiasına yönelik, Zan fondaş Sözcü TV'e bağlanarak "Benimle ilgili bu kurguyu, bu montajı her kim yaptıysa adli makamlarda hesabını verecek. İtibar suikastı yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Türkiye yerel seçimlere doğru giderken CHP ile TİP arasında Hatay krizi yaşanıyor. CHP'nin Hatay adayını Lütfü Savaş olarak açıklamasının ardından TİP de Gökhan Zan'ı aday olarak duyurmuştu.
GÖKHAN ZAN'DAN LÜTFÜ SAVAŞ'A SANTAJ SUÇLAMASI: TEHDİT EDİLDİM...
Türkiye İşçi Partisinin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan, tehdit edildiği ve şantaja maruz kaldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
"SON BİR HAFTADIR TEHDİR VE ŞANTAJ VAR"
Zan, beraberinde avukatıyla İskenderun Adliyesi önünde gazetecilere, son 1 haftadır yoğun tehdit ve şantajla karşılaştığını belirtti.
Bu durumun daha önce de yaşandığını dile getiren Zan, "Daha önce adaylıktan çekilmem için 'Lütfü Savaş adına geldiklerini, çekilmezsem bana ve aileme zarar vereceklerini, sahte kayıtlarla itibar suikastı yapacaklarını' söyleyenlerin şantajına maruz kaldım ama bu tehdit ve şantajlara boyun eğmedim. Bir daha gelirlerse haklarında suç duyurusunda bulunacağımı söyleyip kovdum." diye konuştu.
TİP ADAYLIĞINI SONLANDIRDI
Bu olayların ışığında TİP tarafından yapılan açıklamada Gökhan Zan'ın adaylığının sonlandığı belirtildi.
TİP, tarafından yapılan açıklama şöyle:
"Türkiye İşçi Partisi olarak, Hatay halkının iki deprem suçlusu arasında bir seçime zorlanmasının ve Lütfü Savaş'ın CHP adayı olarak dayatılmasının telafisi mümkün olmayan bir ayıp olduğunu ve acılı Hatay halkına bir hakaret anlamı taşıdığını tekrar ifade ediyoruz. Bununla birlikte, Hatay İttifakı'nın ortak aday olarak önerdiği Gökhan Zan'ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır. Gökhan Zan söz konusu iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu ve hukuki süreci başlatacağını partimize iletmiştir. Ancak, her ne kadar süreç hukuki mercilere taşınacak olsa da, en ufak bir şaibenin varlığına bile göz yummayacağımızı ve kumpas ve şantaj gibi yolları alışkanlık haline getirmiş olan düzen siyasetine olan kapanmaz mesafemizi hatırlatıyor, Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.
Türkiye İşçi Partisi, mücadelesini sadece ve sadece halkın gücüyle, halkın çıkarları doğrultusunda ve halkın sesini güçlendirmek amacıyla yürütür. Türkiye İşçi Partisi, alacağı her türlü kararı yetkili kurullarında alır ve kurulları aracılığıyla uygular. Türkiye İşçi Partisi, şimdiye kadar hiçbir siyasi grup ya da partiyle pazarlık ilişkisi kurmamış, bundan sonra da kurmayacaktır. Siyasetin kirli pazarlıklarla, kumpas ve şantajlarla yürütüldüğü bir ülkede temiz, dürüst ve şeffaf siyasette inat eden Türkiye İşçi Partisi olarak, ilkelerimizin üzerine hiçbir gölge düşmemesi için bugüne kadar olduğu gibi azami hassasiyeti göstereceğiz.
Başta Hatay halkına olmak üzere, Türkiye'nin gönlü TİP'ten yana atan tüm emekçilerine kararımızı duyuruyor, istemeden de olsa parçası olduğumuz bu tablo için özür diliyoruz.
Partimiz, halka karşı işlenmiş bir suça bulaşmış hiç kimseyi desteklememeyi, dolayısıyla Hatay'da da deprem suçlarında ve yıkımda payı bulunan iktidar ve ana muhalefet adayları karşısında mücadele etmeyi ve halkımızı onlara oy vermemeye çağırmayı görev bilir."
3 MİLYON DOLAR VE SPOR YORUMCULUĞU
CHP fondaşı Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Zan hakkında "3 milyon dolar karşılığında Gökhan Zan'ın adaylıktan çekilmemesi yönünde anlaştığı" ve "Gökhan Zan'ın spor yorumculuğu yapmak istediğine" ilişkin iki iddianın olduğunu aktardı.
ZAN CANLI YAYINDA TEPKİ GÖSTERDİ: İTİBAR SUİKASTI YAPIYORSUNUZ
Bununla da yetinmeyen Saymaz, Sözcü TV ekranlarında Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kaydını yayınladı. Bu gelişme üzerine Zan canlı yayına bağlanarak tepki gösterdi.
Zan, "Benimle ilgili bu kurguyu, bu montajı her kim yaptıysa adli makamlarda hesabını verecek. İtibar suikastı yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
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