TİP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'dan CHP’ye suçlama: Bana ve aileme zarar vermekle tehdit ettiler | CHP'li Lütfü Savaş skandalı
Türkiye yerel seçimlere giderayak CHP'de sinsi planların ardı arkası kesilmiyor. Türkiye İşçi Partisi (TİP) ile CHP arasındaki Hatay adaylığı krizi skandal bir gelişmeyi beraberinde getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde "TİP, seçimi kaybettirebilir" sözleriyle Gökhan Zan'ı hedef gösterdi. Yaşananların ardından Gökhan Zan, CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ın adına gelenlerin şantajına maruz kaldığını açıkladı. Zan, yaptığı açıklamada, "Bana ve aileme zarar vermekle tehdit edip, çekilmezsem sahte kayıtlarla itibar suikastı yapacaklarını söyleyenlerin şantajına maruz kaldım” ifadelerini kullandı.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP-TİP arasındaki Hatay kavgasında geri adım kararı geldi.
CHP'nin Hatay adayını Lütfü Savaş olarak açıklamasının ardından TİP de Gökhan Zan'ı aday olarak duyurmuştu.
"TİP'İN ADAYI SEÇİM KAYBETTİRME POTANSİYELİNE SAHİP"
CHP lideri Özgür Özel, bugün verdiği bir röportajda, TİP'in seçimi kaybettirebileceğini söyledi. Özel, "Hatay'da en iyi alternatif Lütfü Savaş'tı. Hatay'dan iyi haberler geliyor. Başa baş bir yarış içindeyiz. TİP'in adayı seçim kaybettirme potansiyeline sahip." dedi.
"AK PARTİ'NİN KAZANIYOR OLMASI TARİHSEL BİR MAĞLUBİYET YAŞATACAK"
"Hatay'da görev muhalif seçmenlere düşüyor" diyen Özel şöyle konuştu:
"AK Parti mi, CHP mi; karar verecekler? AK Parti'nin kazanıyor olması tarihsel bir mağlubiyet yaşatacak. Muhalif seçmenin CHP'ye destek vermesini söylüyoruz. Bu desteklerinden pişman etmeyeceğiz. Aday belirlerken yapamadığımız iş birliğini yönetirken yapacağız."
GÖKHAN ZAN'DAN LÜTFÜ SAVAŞ'A SANTAJ SUÇLAMASI: TEHDİT EDİLDİM...
Türkiye İşçi Partisinin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan, tehdit edildiği ve şantaja maruz kaldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Sevgili Halkım— Gökhan Zan (@GokhanZanResmi) March 17, 2024
Sizlerle bu yola çıkarken asla pes etmeyeceğimi, mücadeleden vazgeçmeyeceğimi, yolumuza engeller çıkarsalar da geri adım atmayacağımı söylemiştim.
Halkımızın kaynaklarını ve tercihlerini sömürerek kurdukları saltanatı sürdürmek isteyenler, adaylığımızdan ilk… pic.twitter.com/58KsK0XGpX
Zan, beraberinde avukatıyla İskenderun Adliyesi önünde gazetecilere, son 1 haftadır yoğun tehdit ve şantajla karşılaştığını belirtti.
Bu durumun daha önce de yaşandığını dile getiren Zan, "Daha önce adaylıktan çekilmem için 'Lütfü Savaş adına geldiklerini, çekilmezsem bana ve aileme zarar vereceklerini, sahte kayıtlarla itibar suikastı yapacaklarını' söyleyenlerin şantajına maruz kaldım ama bu tehdit ve şantajlara boyun eğmedim. Bir daha gelirlerse haklarında suç duyurusunda bulunacağımı söyleyip kovdum." diye konuştu.
Zan, durumu TİP ile paylaştığını belirterek, şöyle devam etti:
"Partimden 'Bu tür şantajların kesilmeyeceğini, boyun eğmemem gerektiğini ve yanımda durduklarını' söylediler ancak dün itibarıyla, az önce haklarında suç duyurusunda bulunduğum şahıslar bana sahte bir kayıtla şantaj yapıp adaylıktan çekilmemi, çekilmezsem daha önce söyledikleri gibi aileme ve bana zarar verecekleri, basın yoluyla bana itibar suikastı yapacakları tehdidinde bulundular. Ben de adliyeye gelip suç duyurusunda bulundum."
Hedefi ve mücadelesinden sapmadığını dile getiren Zan, "Yarın sabahtan itibaren daha kararlı, dirençli, güçlü şekilde hemşerilerimizle birlikte yürümeye ve onların sesi olmaya devam edeceğim." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR destek için vanaları açtı! Başvurana toplamda 68 bin TL piyangosu! 15 yaşını doldurmak yeterli
- Zeka Testi: Koyunlar arasında gizlenmiş kurdu sadece 5 saniyede bulabilir misin?
- Aşk Onları Hiç Yakalamaz mı? Duygusal Duvarları ile Dikkat Çeken En Kalpsiz 5 Burç!
- Emekliye müjde az evvel geldi! 1, 2, 5, 7 ve 9 Nisan'da 10.100 TL Alanlara Çift Maaş! 3+3'lü Ödemeye Son 15 Gün...
- Türkiye'nin En Büyük Bayrağı O Şehirde! 🇹🇷 Devasa Bayrak Görkemiyle Büyülüyor!
- 16 Milyon Emekliyi İlgilendiriyor! %22,70 - 24'lük Zamlı Maaş Tablosu Ayyuka Çıktı! EYT, 4A ve 4B'lilere Kuruşuna Kuruşuna Hesaplandı!
- HAVA DURUMU | Hem kar hem sağanak geliyor! Meteoroloji haritayı yayınladı | 17-21 Mart 2024
- Kimse Bilmiyor! Kanalizasyon Kapaklarının Yuvarlak Olmasının Asıl Sebebi
- Kan Grubunuz Hayati Önem Taşıyor! 🩸 ❤️ A, B, 0, AB (+/-)... O Gruptaki Kişiler Daha Az Risk Altında...
- Anadolu'da Türk Destanı Yeniden Yazılıyor! İl İl Türklerin Soyağacı Haritası Ortaya Çıktı
- 107. Dönem ÖGG Sınav Sonuçları Açıklandı Mı? 2024 Özel Güvenlik Sınav Sonuçları Sorgulama...
- B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat! Yeni Dönem Başlıyor, Yapmayana 12 Bin TL Ceza…