TİP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan’dan CHP’ye suçlama: Bana ve aileme zarar vermekle tehdit ettiler | CHP’li Lütfü Savaş skandalı

GÖKHAN ZAN'DAN LÜTFÜ SAVAŞ'A SANTAJ SUÇLAMASI: TEHDİT EDİLDİM...

Türkiye İşçi Partisinin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan, tehdit edildiği ve şantaja maruz kaldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Sevgili Halkım

Sizlerle bu yola çıkarken asla pes etmeyeceğimi, mücadeleden vazgeçmeyeceğimi, yolumuza engeller çıkarsalar da geri adım atmayacağımı söylemiştim.



Halkımızın kaynaklarını ve tercihlerini sömürerek kurdukları saltanatı sürdürmek isteyenler, adaylığımızdan ilk… pic.twitter.com/58KsK0XGpX — Gökhan Zan (@GokhanZanResmi) March 17, 2024

Zan, beraberinde avukatıyla İskenderun Adliyesi önünde gazetecilere, son 1 haftadır yoğun tehdit ve şantajla karşılaştığını belirtti.

Bu durumun daha önce de yaşandığını dile getiren Zan, "Daha önce adaylıktan çekilmem için 'Lütfü Savaş adına geldiklerini, çekilmezsem bana ve aileme zarar vereceklerini, sahte kayıtlarla itibar suikastı yapacaklarını' söyleyenlerin şantajına maruz kaldım ama bu tehdit ve şantajlara boyun eğmedim. Bir daha gelirlerse haklarında suç duyurusunda bulunacağımı söyleyip kovdum." diye konuştu.

Zan, durumu TİP ile paylaştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Partimden 'Bu tür şantajların kesilmeyeceğini, boyun eğmemem gerektiğini ve yanımda durduklarını' söylediler ancak dün itibarıyla, az önce haklarında suç duyurusunda bulunduğum şahıslar bana sahte bir kayıtla şantaj yapıp adaylıktan çekilmemi, çekilmezsem daha önce söyledikleri gibi aileme ve bana zarar verecekleri, basın yoluyla bana itibar suikastı yapacakları tehdidinde bulundular. Ben de adliyeye gelip suç duyurusunda bulundum."

Hedefi ve mücadelesinden sapmadığını dile getiren Zan, "Yarın sabahtan itibaren daha kararlı, dirençli, güçlü şekilde hemşerilerimizle birlikte yürümeye ve onların sesi olmaya devam edeceğim." dedi.