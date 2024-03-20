20 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | İstanbul merkezli 7 ilde suç örgütlerine operasyon

Son dakika | İstanbul merkezli 7 ilde suç örgütlerine operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.03.2024 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
ABONE OL
Son dakika | İstanbul merkezli 7 ilde suç örgütlerine operasyon

Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen “Mahzen-15” operasyonlarında elebaşılığını Özay Çetin ve Mert Çetin’in yaptığı “Çetinler” olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini ve 109 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA