Ankara-Elmadağ bölgesel treni yola çıkıyor! İlk sefer 21 Mart'ta! İşte bilet fiyatları...
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Ankara ile Elmadağ arasındaki bölgesel trenin seferlerinin 21 Mart'ta başlatılacağını ifade ederken trenin her gün 6 sefer yapacağını belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca tren bilet fiyatlarını da paylaştı. İşte detaylar...
"VATANDAŞ TRENDE KONFORA ALIŞTI"
Tren seferlerinde bilet fiyatlarını da en uygun düzeyde tuttuklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "İnsanımız trenle yapılan seyahatin konfor ve güvenine alıştı. Bizler de vatandaşlarımızın konforu, vatandaşımızın güveni için Türkiye'nin dört bir yanını demiryolu ağları ile birleştirmeye, yeni tren seferleri ile vatandaşlarımızı buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.
"TÜRKİYE'NİN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ"
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, demiryollarını devlet politikası olarak ele aldıklarını ve öncelikli sektörlerin en başında tuttuklarını söyleyerek, demiryollarında önemli atılımlar gerçekleştirdiklerini kaydetti. Demiryolu projeleriyle Türkiye'nin dört bir yanını raylı sistem ağlarıyla bağladıklarını belirten Uraloğlu, "Son 22 yılda ülkemizde demiryollarında ciddi yatırımlarla, iyileştirme, yenileme ve kalkınma hamleleriyle Türkiye'nin adeta çehresini değiştirdik. Ana yurdumuzu gerçekten demir ağlarla ördük" dedi.
"VATANDAŞLARIMIZ SEYAHATLERİNDE DEMİRYOLLARINI TERCİH EDİYOR"
Bakan Uraloğlu, mevcut tüm demiryolu hatlarının tamamen yenilendiğini, yüzde 60'tan fazlasının ise sinyalli hale getirildiğini kaydetti. Son 22 yılda demiryollarına 57 milyar dolar üstünde yatırım gerçekleştirdiklerini dile getiren Uraloğlu, 2002 yılında 10 bin 948 km olan hat uzunluğunu, şu anda 13 bin 919 kilometreye yükselttiklerini ve 2 bin 252 kilometre hızlı tren hattı inşa ettiklerini ifade etti.
ANKARA-ELMADAĞ ARASINDA YENİ SEFERLER BAŞLADI
Bakan Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ülkemizi, yarım asırlık hayalimiz olan Yüksek Hızlı Tren işletmeciliği ile tanıştırdık ve Avrupa'da 6'ncı, Dünya'da 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık. Demiryollarına yaptığımız yatırımların sonuçlarını da aldık. Artık vatandaşlarımız seyahatlerinde demiryollarını tercih etmeye başladı. Vatandaşlarımızın isteğiyle son dönemde birçok hatta yeni sefer başlattık. Bunların en sonuncusu da Ankara -Elmadağ arası yeni seferlerimiz oldu."
136 KOLTUK KAPASİTELİ OLACAK
Bakan Uraloğlu, TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Ankara-Kayseri-Kars güzergahında Ankara-Elmadağ Bölgesel Tren Seferi'ni 21 Mart'ta başlatacaklarını yineleyerek, "Bölgesel Tren Seferi Ankara-Elmadağ ve Elmadağ-Ankara arasında her gün 6 sefer olarak düzenlenecek. Gelen talepler neticesinde sefere koyduğumuz Ankara-Elmadağ Bölgesel Treni, 21 Mart tarihinden itibaren işletilmeye başlayacak. Her gün aralıksız olarak 6 sefer yapacak olan trenlerimiz ile vatandaşlarımız Ankara Elmadağ arasında konforlu yolculuk etme şansı bulacak. Ankara-Elmadağ Bölgesel Trenimiz 136 koltuk kapasiteli dizel setlerden oluşacak" diye konuştu.
ANKARA'DAN ELMADAĞ'A 40 DAKİKADA SEYAHAT
Ankara-Elmadağ Bölgesel Treni'nin her gün Ankara'dan 06:10, 12:25 ve 17:40 saatlerinde, Elmadağ'dan Ankara'ya ise 07:20, 13:30 ve 18:55 saatlerinde hareket edeceğini bildiren Bakan Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü;
"Hareket saatleri vatandaşların ihtiyacına göre belirlendi. Seyir süresi ise 40 ila 45 dakika olacak. Ankara-Elmadağ Bölgesel Treni sadece Kayaş İstasyonu'nda bir dakikalık bekleme yapacak. Tren seferlerinde bilet fiyatlarını da en uygun düzeyde tuttuk. Tam parkur ücretinin 55 TL, diğer istasyonlar için ise 40 TL olarak belirlendik. İnsanımız trenle yapılan seyahatin konfor ve güvenine alıştı. Bizler de vatandaşlarımızın konforu, vatandaşımızın güveni için Türkiye'nin dört bir yanını demiryolu ağları ile birleştirmeye, yeni tren seferleri ile vatandaşlarımızı buluşturmaya devam edeceğiz."
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