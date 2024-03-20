Instagram Reels’tan para kazanma dönemi! Instagram’dan nasıl para kazanılır? Reels nasıl çekilir?

KRİTERLER NELER?

Reklam işleri burada ajanslar üzerinden gidiyor. Burada ilan verecek kesim duruma göre eşleştirilerek anlaşmalar yapılıyor. Hande Erçel'in 32 milyon takipçisi var. Dolayısıyla bahsedilen reklam bedeli alabilmek için erişim ile etkileşim sayıları ve en önemlisi takipçi sayısına göre değişiklik gösterir. Bu haber çıktığı için Hande Erçel üzerinden konuşuyoruz. Birçok ismin fenomenin dizi oyuncusunun bu tarz reklamlar alıp gelir elde ettiğini ifade edebiliriz. Bu rakamın olması kuvvetli bir ihtimaldir. Türkiye pazarına girmek isteyen firmalar da onu tercih ediyor.