Instagram Reels'tan para kazanma dönemi! Instagram'dan nasıl para kazanılır? Reels nasıl çekilir?
Instagram'da reels videolar üzerinden para kazanma dönemi resmen başladı. İçerik üreticiler dikey videolarına gönderilen hediyeler üzerinden para kazanabilecek. Öte yandan Hande Erçel'in sosyal medya kazancı ortaya çıktı ve 32 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Erçel, paylaşım başına 500 bin TL alıyor. Peki Instagram'dan nasıl para kazanılır, şartlar neler? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Ali Murat Kırık değerlendirdi.
Sosyal medya artık başka yönlere evriliyor. İnsanlar bu mecraları kazanç kapısına çevirmiş durumda. Burada yaşanan olumsuz durumlarda zaman zaman adli konulara dahil olabilir. İnsanların kolay para olarak gördüğü video çekerek ya da canlı yayına açarak büyük para kazanma hayali beraberinde sorunları da getiriyor.
HEDİYE ÜZERİNDEN PARA
Son olarak Instagram Reels'tan para kazanma dönemi başladı. İçerik üreticiler dikey videolarına gönderilen hediyeler üzerinden para kazanabilecek. Instagram'dan nasıl para kazanılır? Sosyal medya ile nasıl para kazanıyorlar? Sosyal medya fenomenleri kaç para kazanıyor? Sosyal medya fenomenleri ne kazanıyor, ne kadar vergi ödüyor? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Ali Murat Kırık verdi.
KULLANIMI GİDEREK ARTIYOR
Prof. Dr. Ali Murat Kırık: Gerçekten bugün artık sosyal medyada kazanç ve gelir kapısı ciddi manada artmaya başladı. Gençler arasında yapılan araştırmalara bakıldığı zaman artık fenomen yada Tiktoker olmak istedikleri gözüküyor. Bu da sosyal medyaya gösterilen ilginin açık bir ispatı. Günde ortalama 3 saat sosyal medya kullanımı var, mobil iletişim araçlarının kullanımı giderek artıyor. Sosyal medya içerik üreticiliği giderek yükseliyor ve geleneksel medya etkisini giderek kaybediyor.
KAZANÇLAR BİLDİRİLMEK ZORUNDA
Geçmişte televizyonlar vasıtasıyla yıldız dediğimiz isimlerin fenomenler almaya başladı. Türkiye'de sosyal medyada bir gelir vergilendirilmesi söz konusu. Buradaki kazançlar bildirilmek zorunda. Çünkü artık burası bir sektör. Burada tüm ürünlerin tanıtımı yapılıyor. Ya da bazı içerik üreticileri tematik kanallar üzerinde para kazanıyor. Burada yeni akımlar da ortaya çıkıyor.
KRİTERLER NELER?
Reklam işleri burada ajanslar üzerinden gidiyor. Burada ilan verecek kesim duruma göre eşleştirilerek anlaşmalar yapılıyor. Hande Erçel'in 32 milyon takipçisi var. Dolayısıyla bahsedilen reklam bedeli alabilmek için erişim ile etkileşim sayıları ve en önemlisi takipçi sayısına göre değişiklik gösterir. Bu haber çıktığı için Hande Erçel üzerinden konuşuyoruz. Birçok ismin fenomenin dizi oyuncusunun bu tarz reklamlar alıp gelir elde ettiğini ifade edebiliriz. Bu rakamın olması kuvvetli bir ihtimaldir. Türkiye pazarına girmek isteyen firmalar da onu tercih ediyor.
VERGİ KONUSU NEDİR?
Üretim yapıp bunları sosyal medya üzerinden satan ev kadınları için yıllık 880 bin TL istinası var ancak reklam üzerinden para kazananlar için bu durum geçerli değil. Onların gelirlerini beyan etmesi gerekir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kişilik Testi: İlk Gördüğünüz Şey En Derin İhtiyacınızı Ortaya Çıkarıyor!
- Hamburgerin Asıl Sahibi Belli Oldu! Gururunuz kabaracak: Meğer Türkler...
- At Kılı Fırçasına Veda! Günde 1 Avuç Yeter! Selülitlerden Sonsuza Dek Kurtulun!
- Ödemeler Başladı, Kaçırmayın! Ailenizden Biri Başvursun Yeter! TCKN Son Hanesi 0, 2, 4, 6 Olanlar Dikkat!
- Maaşınıza Ek Gelir! E-Devlet'te Sizi Bekleyen Parayı Keşfedin! Hemen Bakın, Binlerce TL...
- MEB'den Net Açıklama! Resmi ve Özel Okullarda Yeni Uygulama Başlıyor! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 11. ve 12. Sınıflar
- Emekliye 4'ü 1 arada kazanç sayfası açıldı! Nisanda 3000+1500+15.000 TL'lik ödeme yağacak! 10.200 TL üstü ve 18.000 TL altı maaş alana...
- SGK'dan 12,5 Yıl Çalışana Erken Emeklilik Şansı! 4500-3600 Günle EYT Beklemeden Piyango Vurdu! 47-48-49-50 Yaşla...
- Bulaşık Makinesinde Alüminyum Folyo Mucizesi! Gıcır Gıcır Bulaşıklar İçin...
- Kola Kutusu Kapağının Gizli Faydası! Atmadan Önce Bunu Görün!
- Küf Lekelerine Son! Derz Aralarını 2 Malzemeyle Işıl Işıl Parlatın!
- Gram Altında Son Saatler! İslam Memiş Son Noktayı Koydu! O Tarihte Aldınız Aldınız!