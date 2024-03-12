Kandil kuryeliğine mesleki faaliyet kılıfı! Kurye avukat Şüheda Ronahi Çiftçi'nin ifadesi ortaya çıktı

Antalya Yüksek Güvenlik Ceza İnfaz Kurumu'nda aralarında Beşiktaş Stadyumunda bombalı araç eylemine katılan teröristin de bulunduğu hükümlü PKK'lılarla görüşe giden avukat Şüheda Ronahi Çiftçi, iki teröriste küp şeker boyutuna getirilmiş özel pelür kâğıda yazılı 16 sayfalık Kandil talimatlarını iletirken gardiyanları dikkati sayesinde yakalandı. Yakalanan avukat Şüheda Ronahi Çiftçi'nin İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Antalya Şube yöneticisi olduğu ortaya çıktı. Çiftçi'nin tutuklanmasının ardından yöneticisi olduğu dernek üyelerinin adliye önünde eylem yapıp, Çiftçi'nin mesleki faaliyetler nedeniyle tutuklandığını savunduğu belirlendi. Aynı derneklerin sosyal medyada da örgütlenip, Kandil kuryeliği yaptığı iddiasıyla tutuklanan avukat Çiftçi'nin mesleki faaliyetleri ve hak savunuculuğu yapan biri gibi mağdur gösterilip serbest bırakılması için gündem oluşturmaya çalıştıkları tespit edildi.