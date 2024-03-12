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Haberler Galeri Kandil kuryeliğine mesleki faaliyet kılıfı! Kurye avukat Şüheda Ronahi Çiftçi'nin ifadesi ortaya çıktı

Kandil kuryeliğine mesleki faaliyet kılıfı! Kurye avukat Şüheda Ronahi Çiftçi'nin ifadesi ortaya çıktı

Antalya Yüksek Güvenlik Ceza İnfaz Kurumu'nda aralarında Beşiktaş Stadyumunda bombalı araç eylemine katılan teröristin de bulunduğu hükümlü PKK'lılarla görüşe giden avukat Şüheda Ronahi Çiftçi, iki teröriste küp şeker boyutuna getirilmiş özel pelür kâğıda yazılı 16 sayfalık Kandil talimatlarını iletirken gardiyanları dikkati sayesinde yakalandı. Yakalanan avukat Şüheda Ronahi Çiftçi'nin İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Antalya Şube yöneticisi olduğu ortaya çıktı. Çiftçi'nin tutuklanmasının ardından yöneticisi olduğu dernek üyelerinin adliye önünde eylem yapıp, Çiftçi'nin mesleki faaliyetler nedeniyle tutuklandığını savunduğu belirlendi. Aynı derneklerin sosyal medyada da örgütlenip, Kandil kuryeliği yaptığı iddiasıyla tutuklanan avukat Çiftçi'nin mesleki faaliyetleri ve hak savunuculuğu yapan biri gibi mağdur gösterilip serbest bırakılması için gündem oluşturmaya çalıştıkları tespit edildi.

Sabah
Giriş Tarihi: 12.03.2024 06:58 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 06:59
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Kandil kuryeliğine mesleki faaliyet kılıfı! Kurye avukat Şüheda Ronahi Çiftçi’den akla ziyan savunma

Antalya Yüksek Güvenlik Ceza İnfaz Kurumu'nda aralarında Beşiktaş stadyumunda bombalı araç eylemine katılan teröristin de bulunduğu hükümlü azılı PKK'lı 4 teröriste görüşe giden avukat Şüheda Ronahi Çiftçi, iki teröriste küp şeker boyutuna getirilmiş özel pelür kağıda yazılmış 16 sayfalık Kandil talimatlarını iletirken gardiyanları dikkati sayesinde yakalandı.

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Kandil kuryeliğine mesleki faaliyet kılıfı! Kurye avukat Şüheda Ronahi Çiftçi’den akla ziyan savunma

Skandal notlarda Kandil'in yerel seçimler öncesinde cezaevindeki üyelerine ölüm orucu, örgüt elebaşı Öcalan'a mektup gönderme ve yakınlarını eyleme davet etme talimatı gönderdiği ortaya çıkmıştı.

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Kandil kuryeliğine mesleki faaliyet kılıfı! Kurye avukat Şüheda Ronahi Çiftçi’den akla ziyan savunma

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Cezaevine mikro not getirdiği gün ile yakalandığı tarihteki cep telefonu farklı çıkan avukat ifadesinde telefonlarını değiştirme sebebinin delil yok olmadığını öne sürüp, hayatı boyunca çok telefon kırmış bir insan olduğunu, sadece telefon değiştirme sürecinin ziyaretle aynı döneme denk geldiğini savundu.

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Kandil kuryeliğine mesleki faaliyet kılıfı! Kurye avukat Şüheda Ronahi Çiftçi’den akla ziyan savunma

Ofisinde yapılan aramada ele geçirilen "arkadaşlar açlık grevi zamanı geldi" başlığıyla yazılan doküman sorulan avukat Çiftçi, "yazdığımı hatırlamıyorum. Yapmış olduğum görüşmede bir hükümlü beyanlarını not almış olabilirim. Notlama içerisinde kelime aralarında üç noktanın bulunmasını ne amaçla yaptığımı hatırlamıyorum" diyerek kendisini savunmaya çalıştı.

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Kandil kuryeliğine mesleki faaliyet kılıfı! Kurye avukat Şüheda Ronahi Çiftçi’den akla ziyan savunma

O DERNEKLERİN MASKESİ DÜŞTÜ
Terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan avukat Şüheda Ronahi Çiftçi'nin İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Antalya Şube yöneticisi olduğu ortaya çıktı.