Murat Kurum'dan Terminal İstanbul Projesi Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar! "İstanbul'u dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biri haline getireceğiz" dedi ve tarih verdi

Bir gencimizle bu konu hakkında konuşurken, arkadaşımız bize kendi tasarımı olan 'Robot Arama Köpeğini' anlattı. Sese ve ısıya duyarlı, kendi sensörleriyle yön tayinini yapan ve yukarıda bekleyen arama ekiplerine bilgiyi anlık olarak ileten bir tasarımdı bu.

Öyle keyifle sohbet ettik ki, şimdi bu köpeği daha elastik bir yapıya ulaştırma, eğilme, doğrulma, sürünme özelliklerini de beraber geliştirme kararı aldık.