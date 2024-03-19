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Hamza Dağ paylaştı! Büyük beğeni topladı: Güzel İzmir’imizi ahenkle yöneteceğiz

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.03.2024 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
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Hamza Dağ paylaştı! Büyük beğeni topladı: Güzel İzmir’imizi ahenkle yöneteceğiz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ’ın yeni filmi beğeni topladı. Dağ, filmi sosyal medya hesaplarından “Güzel İzmir’imizi ahenkle yönetecek, en güzel şarkıları birlikte söyleyecek, bu şehrin tüm hayallerini birlikte başaracağız.” mesajıyla paylaştı.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın yeni filmi beğeni topladı.

Seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden Hamza Dağ, bir taraftan da çektiği reklam filmleriyle seçim kampanyası süresince adından söz ettiriyor.

Projelerini anlattığı "Yeni Çevre Yolu" ile "İzmirim Kart" ilgili daha önce yayınlanan reklam filmleri beğeni toplayan Dağ'ın yoğun bir emekle üzerinde çalışılan yeni filmi de yayınlandı.

İzmir'in değişik mekanlarında ve birbirinden farklı meslek gruplarından oluşan görüntülerin yayınlandığı filmde Hamza Dağ'ı, orkestrayı kusursuzca yöneten "şef" rolünde görüyoruz.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dağ, filmi sosyal medya hesaplarından "Güzel İzmir'imizi ahenkle yönetecek, en güzel şarkıları birlikte söyleyecek, bu şehrin tüm hayallerini birlikte başaracağız." mesajıyla paylaştı.

"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Filmde, "Biz İzmiriz, Başarabiliriz" vurgusu ön planda tutulurken Dağ'ın seçim kampanyasının ikinci aşamasında kullanmaya başladığı "Birlikte Başaracağız" sloganını da filmin sonunda görüyoruz.

Hamza Dağ A Haber’deHamza Dağ A Haber’de
Hamza Dağ paylaştı! Büyük beğeni topladıHamza Dağ paylaştı! Büyük beğeni topladı HAMZA DAĞ PAYLAŞTI! BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

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