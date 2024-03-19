Hamza Dağ paylaştı! Büyük beğeni topladı: Güzel İzmir’imizi ahenkle yöneteceğiz

Seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden Hamza Dağ, bir taraftan da çektiği reklam filmleriyle seçim kampanyası süresince adından söz ettiriyor.

Projelerini anlattığı "Yeni Çevre Yolu" ile "İzmirim Kart" ilgili daha önce yayınlanan reklam filmleri beğeni toplayan Dağ'ın yoğun bir emekle üzerinde çalışılan yeni filmi de yayınlandı.