19 Mart 2024, Salı
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Hamza Dağ paylaştı! Büyük beğeni topladı: Güzel İzmir’imizi ahenkle yöneteceğiz
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ’ın yeni filmi beğeni topladı. Dağ, filmi sosyal medya hesaplarından “Güzel İzmir’imizi ahenkle yönetecek, en güzel şarkıları birlikte söyleyecek, bu şehrin tüm hayallerini birlikte başaracağız.” mesajıyla paylaştı.