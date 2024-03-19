19 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hamza Dağ paylaştı! Büyük beğeni topladı: Güzel İzmir’imizi ahenkle yöneteceğiz

Hamza Dağ paylaştı! Büyük beğeni topladı: Güzel İzmir’imizi ahenkle yöneteceğiz

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.03.2024 16:34
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ’ın yeni filmi beğeni topladı. Dağ, filmi sosyal medya hesaplarından “Güzel İzmir’imizi ahenkle yönetecek, en güzel şarkıları birlikte söyleyecek, bu şehrin tüm hayallerini birlikte başaracağız.” mesajıyla paylaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Özgür Özel’den A Haber’e montaj iftirası!
Özgür Özel'den A Haber'e "montaj" iftirası!
Futbolcularla ilgili soruşturma olacak mı?
Futbolcularla ilgili soruşturma olacak mı?
Hamza Dağ paylaştı! Büyük beğeni topladı
Hamza Dağ paylaştı! Büyük beğeni topladı
Başkan Erdoğan: Ankara yavaşlıktan kurtulmalı
Başkan Erdoğan: Ankara yavaşlıktan kurtulmalı
Mustafa Tutuk A Haber’de
Mustafa Tutuk A Haber'de
Özgür Özel’den darbe çağrısı mı? Ne demek istedi?
Özgür Özel’den darbe çağrısı mı? Ne demek istedi?
Kuzey Irak’ta bir asker şehit
Kuzey Irak'ta bir asker şehit
Ömer Çelik’ten Özel’in darbe sözlerine sert tepki
Ömer Çelik'ten Özel'in darbe sözlerine sert tepki
İstanbul’a bir yeni metro hattı daha
İstanbul'a bir yeni metro hattı daha
30 bin daha teslim edildi
30 bin daha teslim edildi
İstanbul’a yeni metro hattı
İstanbul'a yeni metro hattı
Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı!
Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı!
Daha Fazla Video Göster