Hamza Dağ paylaştı! Büyük beğeni topladı: Güzel İzmir’imizi ahenkle yöneteceğiz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ’ın yeni filmi beğeni topladı. Dağ, filmi sosyal medya hesaplarından “Güzel İzmir’imizi ahenkle yönetecek, en güzel şarkıları birlikte söyleyecek, bu şehrin tüm hayallerini birlikte başaracağız.” mesajıyla paylaştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN