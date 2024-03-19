9 işçinin kaybolduğu maden sahası | Bakan Bayraktar’dan önemli açıklama: Çalışmalar devam ediyor

"İliç'teki çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. İnşallah hedefimiz bayrama kalmadan özellikle bu 9 ailemize, bekledikleri bu çalışma arkadaşlarımızı bulmak. Dolayısıyla bunun için yoğun bir gayret devam ediyor. Malum mevsim biraz yağışlı mevsime döndü. Dolayısıyla yağışa rağmen bütün çalışmalar devam etmekte. İnşallah herhangi bir emniyetten taviz vermeden, yani orada çalışan arkadaşlarımızın da sağlığı ve iş güvenliği önemli. Bu çerçevede kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Netice alacağımıza inanıyoruz. Bunun yanında çevreyle alakalı tedbirlerimiz ve ölçümlerimiz aralıksız devam ediyor. Bütün ölçümler düzenli yapılıyor. Çok şükür şu ana kadar herhangi bir şekilde halk sağlığını ve çevreyi tehdit edecek bir olumsuzluk yoktur. Devletimiz bütün imkanlarıyla olay yerindedir, takibini ve işlemleri devam ettirmektedir."

Ziyarette, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman da bulundu.