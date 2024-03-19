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Son dakika | Mamak'ta toplu açılış | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.03.2024 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
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Son dakika | Mamak’ta toplu açılış | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Ankara Mamak'taki toplu açılış töreninde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

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