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Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete giriyor! Açılış Başkan Erdoğan'dan

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Giriş Tarihi: 19.03.2024 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
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Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete giriyor! Açılış Başkan Erdoğan’dan

İstanbul ulaşımını rahatlatacak yeni bir metro hattı daha açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı bugün hizmete giriyor.

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