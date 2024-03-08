Parola: Kandil uzlaşısı! CHP ve terör partisi DEM arasındaki kirli ittifak level atladı! İstanbul’dan sonra Ankara’da da...

KARASU'DAN KENT UZLAŞISINA METHİYELER

Terör elebaşı Mustafa Karasu DEM Parti-CHP işbirliğine methiyeler dizen ve yerel seçimlerin genel seçimlerden daha önemli olduğunun altını çizen Mustafa Karasu; "Kayyumları da götürmeli.'Yeni belediyeler de kazanacağız' diyorlar. Böyle yapacaklar doğrusu budur. Bu yönüyle çalışmalar yapılıyor. Kürtler yerel seçimi önemsiyor. Kürtler için yerel seçim, genel seçimden daha önemli. Kürtlerin bir özgürlük sorunu var. Kendi kendini yönetme sorunu var. Kendi değerlerine sahiplenme sorunu var. En başta da kendisine sahiplenme sorunu var. Bu bakımdan yerel yönetimler Kürtler için çok çok önemlidir. Bu nedenle zaten Kürtler önemli görüyor. Yoksa Meclis'e de grup kurma, orada da siyaset yapma önemlidir. Bunlar zaten oluyor, gerçekleşiyor ama Kürtler için yerel yönetimler, belediyeler daha da önemli. Doğrudan kendi toplumunu, kendi coğrafyasını ilgilendirir, kendi insanını ilgilendiriyor. Kendi toplumuyla iç içe siyaset yapacağı bir yerdir. Bu bakımdan yerel yönetimler önemlidir" ifadelerine yer vermişti.