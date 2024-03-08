Parola: Kandil uzlaşısı! CHP ve terör partisi DEM arasındaki kirli ittifak level atladı! İstanbul'dan sonra Ankara'da da...
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP - DEM arasındaki kirli ittifakta saflar sıklaşıyor. Türkiye, İstanbul ve Esenyurt'un merkeze alındığı kirli pazarlığa bizzat şahit oldu. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde skandal 'Kürdistan' sözleriyle ortaya çıkan Ahmet Özer'i aday gösteren CHP/DEM arasındaki kirli ittifakın yeni perde arkası ortaya çıktı. Terörist başı Mustafa Karasu'nun kirli talimatı ile Ankara için de yeni bir karar alındı. Terörün siyasi ayağı DEM'de Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Öztürk Türkdoğan ve DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Günay, yerel seçimlere ilişkin düzenledikleri basın toplantısında Ankara'da 3 ilçede belediye başkan adayı göstermediklerini söyledi. Kirli pazarlığa alet edilen ilçeler ise Polatlı, Yenimahalle ve Bala oldu.
Türkiye, 31 Mart yerel seçimlere adım adım giderken CHP ile kent uzlaşı adı altında kirli ortaklık kuran terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti çok sayıda ilçede aday çıkarmayarak CHP'ye tescilli destek verdi.
Bilindiği üzere, CHP DEM Parti için Esenyurt ilçe belediye başkan adayı Ali Gökmen'in yerine DEM'e yakın bir isim olan Ahmet Özer'i getirmişti.
ANKARA İÇİN KİRLİ İTTİFAKI BELGELEYEN KARARLARINI AÇIKLADILAR
CHP'nin DEM Parti ile yaptığı kirli ittifaka ilişkin her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. İstanbul'un Esenyurt, Mersin'in Akdeniz ve Toroslar ilçesinde CHP ile anlaştıklarını duyuran DEM, bu kez de Ankara için kirli ittifakı belgeleyen kararlarını açıkladı.
ANKARA'DA 3 İLÇEDE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI GÖSTERMEDİLER
DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Öztürk Türkdoğan ve DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Günay, yerel seçimlere ilişkin düzenledikleri basın toplantısında Ankara'da 3 ilçede belediye başkan adayı göstermediklerini söyledi. Türkdoğan bu ilçelerin Polatlı, Yenimahalle ve Bala olduğunu belirtti.
KANDİL UZLAŞISINDA YENİ PERDE: BU ÜÇ İLÇEDE DE...
Türkdoğan, "Yenimahalle dahil bütün ilçelerimizde belediye meclis üyelerimiz var. Bu üç ilçede de kent uzlaşısı kapsamında aday göstermediğimizi de belirtmek isterim" dedi.
30 MECLİS ÜYESİ ADAYINI CHP LİSTESİNE YAZDIRDI
Bilindiği üzere DEM Parti; Esenyurt, Tuzla, Eyüpsultan, Üsküdar, Kartal, Sancaktepe, Sarıyer, Beyoğlu, Maltepe ve Zeytinburnu ilçelerinde 30 meclis üyesi adayını CHP listesine yazdırdı.
KİRLİ İTTİFAK MESAJI TERÖRİST MUSTAFA KARASU'DAN!
PKK terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu da yerel seçim öncesi DEM Parti ve CHP'ye 'İttifakı bozmayın' mesajı vermişti. Karasu, "Kürt halkı açısından Türkiye demokrasi güçleriyle ittifak içinde olmak çok önemli. Kürt sorununun çözümünün buradan geçtiği bilinmeli. Her yerde Kürtler demokrasi güçleriyle, sosyalist güçlerle hep ittifak kurdu. Yakın zamanda Emek ve Özgürlük İttifakı kuruldu. Bunlar önemlidir. Bunlara sahip çıkmak lazım." diyerek skandal ifadeler kullanmıştı.
KARASU'DAN KENT UZLAŞISINA METHİYELER
Terör elebaşı Mustafa Karasu DEM Parti-CHP işbirliğine methiyeler dizen ve yerel seçimlerin genel seçimlerden daha önemli olduğunun altını çizen Mustafa Karasu; "Kayyumları da götürmeli.'Yeni belediyeler de kazanacağız' diyorlar. Böyle yapacaklar doğrusu budur. Bu yönüyle çalışmalar yapılıyor. Kürtler yerel seçimi önemsiyor. Kürtler için yerel seçim, genel seçimden daha önemli. Kürtlerin bir özgürlük sorunu var. Kendi kendini yönetme sorunu var. Kendi değerlerine sahiplenme sorunu var. En başta da kendisine sahiplenme sorunu var. Bu bakımdan yerel yönetimler Kürtler için çok çok önemlidir. Bu nedenle zaten Kürtler önemli görüyor. Yoksa Meclis'e de grup kurma, orada da siyaset yapma önemlidir. Bunlar zaten oluyor, gerçekleşiyor ama Kürtler için yerel yönetimler, belediyeler daha da önemli. Doğrudan kendi toplumunu, kendi coğrafyasını ilgilendirir, kendi insanını ilgilendiriyor. Kendi toplumuyla iç içe siyaset yapacağı bir yerdir. Bu bakımdan yerel yönetimler önemlidir" ifadelerine yer vermişti.
KÜRDİSTAN NARALARI ATAN ÖZER'İN KABARIK SİCİLİNDE YOK YOK
CHP'nin DEM Parti'yle uzlaşarak Esenyurt'ta aday gösterdiği Prof. Dr. Ahmet Özer, Kürtçenin eğitim dili olarak kabul edildiği, ideolojik olarak "tarafsız" vurgulardan oluşan, Kürt kimliğine de atıf yapılan çok kimlikli bir vatandaşlık tanımı içeren hukukî düzenlemeleri savunuyor. Bu talepler de Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirilmesi anlamına geliyor. Ahmet Özer'in geçmişteki skandal demeçleri de dikkat çekiyor. Sözde "Kürdistan" naraları atan Özer, "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" demişti.
Hatırlanacağı üzere Kandil ittifakının yürütüldüğü bölgelerden birisi de Mersin'in Toroslar İlçesi'ydi. CHP, Toroslar'da DEM ile tanınan, genel seçimlerde DEM için çalışan Abdurrahman Yıldız'ı aday gösterdi. Abdurrahman Yıldız'ın kampanyasında DEM ve CHP de el ele verdi.
TOROSLAR ADAYI SKANDAL PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKTİ
Öte yandan CHP milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün çok seviyorlar dediği Toroslar adayı Abdurrahman Yıldız'ın sosyal medyadaki paylaşımları tepki çekti.
"AFFEDERSİNİZ TÜRK DİYEN BİLE OLDU"
Kendisine Türk denilmesinden hoşlanmadığını ve üzüntü duyduğunu söyleyen Yıldız'ın paylaşımında "Empati yapıyorum. Bana neler demediler ki. Affedersiniz Türk diyen bile oldu. Hatta özür dilerim Sünni Müslüman diyenleri gördüm" ifadelerini kullandığı gözlendi.
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