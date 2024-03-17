Başkan Erdoğan ’Kadim Dostlarla İftar Programı’nda konuştu: Şehirlerimizi fetret devrine soktular





"'İSRAFI BIRAKTIK' DİYOR, HANGİ İSRAFI"



Hangi nedenle olursa olsun yanlış bir tercih sonu keşkelerle dolu nice pişmanlıklara neden olabilir. Bırakın yeni projelere imza atmayı birçok alanda işleyen sistemleri bile bunlar bozdu. Şehirlerimizi ileri götüremedikleri gibi beceriksizlikleriyle Fetret devrine soktular. Şehrimizi depreme hazırlama noktasında gayret sarf etmediler. Bunlar yarı zamanlı mesai ehliydiler. Kendi şahsi reklamlarına verdikleri ehemmiyetin yarısını sorunların çözümüne vermediler. 'İsrafı bıraktık' diyor, hangi israfı. Sizin harcadığınız rakamlar bilinir gibi değil. Seçim gecesi söyledikleri yalanları ise kendileri bile bugün hatırlamak istemiyor. Türkiye'nin kalkınma yolculuğunun devam edebilmesi kadar yerel yönetimlerde kimin olduğu da önemlidir. Hükümet ile mahalli idareler arasında uyumun ülkemizi hedeflerine daha kolay ulaştıracağı nettir.

"ULAŞILMADIK KİMSEYİ BIRAKMAMA HEDEFİYLE 13 GÜN ÇALIŞACAĞIZ"



31 Mart'ta seçim zaferi bekliyoruz. Akılla ve basiretle hareket ederek ülkemiz, şehrimiz ve davamız için en hayırlı kararı 31 Mart'ta vereceğimize inanıyorum. Sandıkta her oy önemlidir. Önümüzde sadece 13 gün kaldı. Ulaşılmadık kimseyi bırakmama hedefiyle 13 gün çalışacağız. İstanbul başta olmak üzere şehirlerimizin projelerini anlatacağız. Meydanlarda vaat dağıtıp hatırlamayanların foyalarını tek tek ortaya dökeceğiz. Hep birlikte el ele vererek 31 Mart'ta İstanbul'umuzu Murad'ına kazandıracağımıza inanıyorum.