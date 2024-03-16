Sıcak seçim yarışında ki anket sonuçları! Meydanlar ve anketler ne söylüyor?

Optimar Araştırma Merkezi Başkanı Hilmi Daşdemir;

Hatay'daki çalışmalarımız birkaç gün içinde bitecek ve oradan gelen ilk verilen AK Parti'nin çok rahat bir şekilde seçimi kazanacağına dair. Diğer şehirlerin de kendine has özellikleri dinamikleri var. CHP'den Hatay gibi alınabilmesi mümkün olan sürpriz olan iller de var.

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun görevi boyunca önceliğinin ne olduğuna dair bir çalışma gerçekleştirdik. Bu araştırma sonuçlarına gelen cevaplar, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olmak diyenlerin oranı yüzde 31,01, CHP Genel Başkan olmak diyenlerin oranı yüzde 43,06 ve bir kez daha İBB Başkanı olmak diyenlerin oranı da yüzde 25,03 yani katılımcıların yüzde 25'i tekrar belediye başkanı olmak istediğini düşünüyor. Dolayısıyla hatırlayamadığı vaatlerinin sebepleri de kamuoyuna genel siyaset ile ilgili bu algıyı vermesidir.