Sıcak seçim yarışında ki anket sonuçları! Meydanlar ve anketler ne söylüyor?
Türkiye 5 yılın ardından 31 Mart 2024 yerel seçimleri için sandık başına gidecek. Seçime kısa bir süre kala adaylar ve partiler de kendi anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıyor. Anket sonuçları da en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Seçim anketleri için de çeşitli şirketler verilerini kamuoyu ile paylaşıyor. İl il sıcak seçim yarışında ki anket sonuçlarını A Haber’de yayınlanan Satır Arası programında uzman isimler değerlendirmelerde bulundu.
31 Mart Pazar günü 81 ilde milyonlarca vatandaş sandık başında büyükşehir, il, ilçe belediye başkanlarını ve muhtarlarını seçecek. Yerel seçim çalışmaları yoğu bir tempoyla devam ediyor. Peki 2024 seçim anketlerinde kim önde?
İl il sıcak seçim yarışında ki anket sonuçlarını Optimar Araştırma Merkezi Başkanı Hilmi Daşdemir A Haber'de anlattı. İşte o programdan satır başlıkları;
Optimar Araştırma Merkezi Başkanı Hilmi Daşdemir;
Hatay'daki çalışmalarımız birkaç gün içinde bitecek ve oradan gelen ilk verilen AK Parti'nin çok rahat bir şekilde seçimi kazanacağına dair. Diğer şehirlerin de kendine has özellikleri dinamikleri var. CHP'den Hatay gibi alınabilmesi mümkün olan sürpriz olan iller de var.
İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun görevi boyunca önceliğinin ne olduğuna dair bir çalışma gerçekleştirdik. Bu araştırma sonuçlarına gelen cevaplar, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olmak diyenlerin oranı yüzde 31,01, CHP Genel Başkan olmak diyenlerin oranı yüzde 43,06 ve bir kez daha İBB Başkanı olmak diyenlerin oranı da yüzde 25,03 yani katılımcıların yüzde 25'i tekrar belediye başkanı olmak istediğini düşünüyor. Dolayısıyla hatırlayamadığı vaatlerinin sebepleri de kamuoyuna genel siyaset ile ilgili bu algıyı vermesidir.
Türkiye çapında yaptığımız bir araştırmalarda açıklanan belediye başkan adaylarından hangi partinin ki daha iyi sorduğumuzda AK Parti'nin adayları kamuoyu açısından daha olumlu bulunuyor yüzde 40 civarında bir kitle ve CHP adaylarını daha iyi bulanların oranı da yüzde 27 civarında.
İstanbul'daki pozisyon diğer bölgeleri de belirliyor bunu Ankara'da da göreceğiz, İzmir'de de göreceğiz. Şöyle bir şey hesaplıyorlar bir taraftan CHP'yi DEM yükünden kurtardılar diğer taraftan da DEM içerisinden öyle ya da böyle AK Parti'ye oy vereceklerin kaçmasını önlemek için de aday gösterdiler. Tam bir siyaset mühendisleri hem adayları var hem kent uzlaşısı adı altında 22 ilçede aday çıkarmayacaklar 17 ilçede meclis üyelerini gösterecekler ama ittifak da yapmadım diyeceksin.
Aynı durumu AK Parti Refah Partisi arasında görmüyoruz. Refah Partisinin belediye başkanlığında alacağı oyun hiçbir anlamı yok. Refah seçmeninin bunu düşünmesi lazım.
İSTANBUL'DA KAZANAN KİM OLACAK?
2019 yerel seçim sonuçlarında başa baş bir sonuç var ama son 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'nin yüzde 35, CHP'nin yüzde 28, YSP'nin yüzde 28, YSP'nin yüzde 8, TİP'in yüzde 4 bir oy sonucu vardı. Bu kitlenin ağırlıklı olarak İmamoğlu'na kaydığını biliyoruz.
Burada bizi şaşırtmayan husus İYİ Parti'nin tavrı adayları olan Buğra Kavucu'yu sahalarda göremiyoruz. Daha önce İmamoğlu ile çok yakınlıkları vardı ve bu yakınlıktan dolayı sahaya aktif olarak çıkmayarak üstü kapalı şekilde İmamoğlu'na destek veriyor diye düşünüyorum. İYİ Parti tabanının yüzde 80'i CHP'ye ve İmamoğlu'na kaymış durumda.
Murat Kurum ciddi anlamda kentsel dönüşümü de sağlamış bir isimdir. İmamoğlu'na baktığımız zaman vaat ettiği 100 bin konutun yüzde 10'ununu bile hayata geçirememiş bir isimdir. Ancak nedense Murt Kurum'un icracı, teknograt profili ile İmamoğlu'nun polemikçi, önünde ki işi yapan değil de başka yerleri hedefleyen kişiliyle başa baş bir seçim var.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kimse Bilmiyor! Kanalizasyon Kapaklarının Yuvarlak Olmasının Asıl Sebebi
- Kan Grubunuz Hayati Önem Taşıyor! 🩸 ❤️ A, B, 0, AB (+/-)... O Gruptaki Kişiler Daha Az Risk Altında...
- Anadolu'da Türk Destanı Yeniden Yazılıyor! İl İl Türklerin Soyağacı Haritası Ortaya Çıktı
- 107. Dönem ÖGG Sınav Sonuçları Açıklandı Mı? 2024 Özel Güvenlik Sınav Sonuçları Sorgulama...
- B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat! Yeni Dönem Başlıyor, Yapmayana 12 Bin TL Ceza…
- MEB'den Üzen Tatil Kararı! 1-12. Sınıflar ve Anaokulları İçin Tatil Tarihleri Belli Oldu!
- 1999-2000-2003-2008 Sigorta Girişliler Dikkat! EYT Sonrası Erken Emeklilik Kapıda! Yaş, Prim ve Gün Şartları Baştan Aşağı Sıralandı!
- Emeklilere ödeme takvimi şekillendi! Müjdeli haber saat 6.50'de geldi! EYT, SSK, BAĞ-KUR’lunun hesaplarına yatacak! 10.000, 10.500. 11.000 TL…
- Yarım Gün Çalışana Müjde! İŞKUR'dan Aylık 18 Bin TL Destek! Nasıl Başvurulur?
- 1+1 2+1 ve 3+1 Konutlarda Anahtar Teslim Tarihi Netleşti! Aylık 7.500 TL ödeyerek ev sahibi olun! %20 peşinat, 120 ay vade...
- 1 Kaşık Zerdeçal ile Şifa Mucizesi! Kaynayan Suya Ekleyin, Bu Hastalıklara Veda Edin!
- Çamaşır Makinesine Bulaşık Süngeri Koyun: O Sorun Artık Tarih!