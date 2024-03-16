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İliç'teki toprak kayması faciasında yeni gelişme! İşçilerin kullandığı araca ulaşıldı

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Giriş: 16.03.2024 14:47
Güncelleme:16.03.2024 14:48
Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı toprak kaymasında işçilere yönelik arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Gelen son dakika bilgisine göre işçilerin kullandığı bir pikap toprak altında bulundu. İşte o anlar...
İliç’teki toprak kayması faciasında yeni gelişme!
İliç'teki toprak kayması faciasında yeni gelişme!
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