İliç'teki toprak kayması faciasında yeni gelişme! İşçilerin kullandığı araca ulaşıldı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı toprak kaymasında işçilere yönelik arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Gelen son dakika bilgisine göre işçilerin kullandığı bir pikap toprak altında bulundu. İşte o anlar...