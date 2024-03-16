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Erzurum'da Başkan Erdoğan'ı gören genç gözyaşlarını tutamadı! Başkan Erdoğan: Ne olur ağlama! Bizi de ağlatacaksın

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Giriş Tarihi: 16.03.2024 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
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Erzurum’da Başkan Erdoğan’ı gören genç gözyaşlarını tutamadı! Başkan Erdoğan: Ne olur ağlama! Bizi de ağlatacaksın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimler öncesi Erzurum'da düzenlenen miting programında coşkulu kalabalığa seslendi. Sahneye çıkması sonrası gözyaşlarını tutamayan bir genci ağlamaması konusunda telkin eden Erdoğan "Ne olur ağlama. Bizi de ağlatacaksın" ifadelerini kullandı. Gözyaşlarını tutamayan genç ise Başkan Erdoğan'a "Çok seviyorum ne yapayım?" yanıtını verdi. İşte detaylar...

Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru giderken Başkan Recep Tayyip Erdoğan da tam gaz miting programlarını sürdürüyor. Başkan Erdoğan, Erzurum'da düzenlenen miting programında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın mitingde konuşma yapacağı esnada vefat eden Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ın 'Gel Erzurum'a' şarkısı çaldı. Erdoğan, şarkıyı miting alanındakilerle birlikte söyledi.

GENÇ ERDOĞAN'I GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sonrasında konuşmasına başlayan Başkan Erdoğan kendisini dinleyenler arasında bir gencin gözyaşlarını görünce konuşmasına ara verdi.

"NE OLUR AĞLAMA! BİZİ DE AĞLATACAKSIN"

Genç kız Başkan Erdoğan'a "Çok seviyorum ne yapayım?" diye seslenirken Başkan Erdoğan ise gence "Ne olur ağlama. Bizi de ağlatacaksın" yanıtını verdi.

MİTİNG SONRASI SOHBET ETTİLER

Başkan Erdoğan daha sonra mitingin tamamlanması sonrası genç ve yanındaki arkadaşlarıyla sohbet etti.

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