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Erzincan İliç'teki maden ocağındaki toprak kaymasından yeni görüntü! Binlerce metreküp toprak çığ gibi kaydı...

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Giriş: 06.03.2024 15:08
Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelan anına ait yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde toprağın tepeden yarılarak çığ gibi düştüğü anlar yer aldı.
Toprak kaymasından yeni görüntü
Toprak kaymasından yeni görüntü
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