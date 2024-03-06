Erzincan İliç'teki maden ocağındaki toprak kaymasından yeni görüntü! Binlerce metreküp toprak çığ gibi kaydı...

Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelan anına ait yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde toprağın tepeden yarılarak çığ gibi düştüğü anlar yer aldı.