16 Mart 2024, Cumartesi
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MHP'nin büyük kurultayı pazar günü yapılacak!

GÜNDEM Tülay Ayçiçek
Giriş Tarihi: 16.03.2024
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MHP’nin büyük kurultayı pazar günü yapılacak!

Milliyetçi Hareket Partisi, 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nı yarın (17 Mart Pazar) Ankara'da yapacak. Kurultay, "Ülkeye Sevda Ülküye Yemin", "Ülkümüz Ömür Boyu Candan Öte", "Ülke İçin Var Olduk Bir Ülküye Yar Olduk" temalarıyla gerçekleştirecek.

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